Lärare till mellanstadiet, Malmaskolan i Kolsva
2025-09-19
Välkommen till oss i Kolsva! Vårt skolområde präglas av trivsel, trygghet och goda resultat vilket ger tydligt avtryck i det dagliga arbetet och elevernas och personalens utvärderingar.
Inom området finns två grundskolenheter, Malmaskolan och Odensvi skola, samt fyra
fritidshemsavdelningar och Kolsvas ungdomsgård. Skolområdet omfattar ca 510 elever i grundskolan, varav 63 i Odensvi skola, 145 fritidshemsbarn och ca 100 anställda. Skolområdets fritidshem och ungdomsgård är integrerade i skolan, tillsammans skapar vi ett starkt sammanhang kring varje barn och tonåring!
En av våra styrkor är vårt arbete kring elever i behov av särskilt stöd. Vi tar regelbundet emot studiebesök från kommuner och skolor runt om i hela landet, som vill inspireras till fortsatt skolutveckling. Du får del av en fulltalig och väl fungerande Elevhälsa.
Som lärare i mellanstadiet arbetar du tillsammans med lärare som är kontaktlärare och undervisar i grundskolans åk 4-6. Ditt arbetslag leds av en arbetslagsledare som deltar i skolornas ledningsgrupp, som leds av rektorerna.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad mellanstadielärare gärna med en ämneskombination som innehåller svenska/matematik/SO-ämnen. Andra kombinationer är också aktuella. Du har förmågan att snabbt anpassa dig till nya situationer och är skicklig i att bygga goda relationer.
Du blir kontaktlärare i åk 5, och undervisar din klass och våra två andra parallellklasser.Kvalifikationer
Lärarutbildning med behörighet och legitimation för att arbeta i mellanstadiet.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsprocessen.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Kolsva - en del av Köpings kommun
Kolsva ligger i Bergslagen, i Hedströmmens dalgång. I Kolsva med kringliggande landsbygd bor omkring 5500 av kommunens invånare.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Kolsva skolområde Kontakt
Rektor
Johan Hallberg 0221-256 95 Jobbnummer
9516431