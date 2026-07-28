Lärare till mellanstadieklass
Föreningen Maria Magdalena / Grundskollärarjobb / Södertälje Visa alla grundskollärarjobb i Södertälje
2026-07-28
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Varmt välkommen att söka anställning på vår fina waldorfskola i Järna. Vi är en grundskola f-9 med ca 170 elever. Vi är ett engagerat kollegium på ca 30 personer som arbetar för en trygg, kunskapande och utvecklande skola för alla våra elever.
Elevhälsoteamet består rektor, kurator, skolsköterska och skolpsykolog vid behov.
Skolan är beläget centralt i Järna.
Vi söker en erfaren och engagerad klasslärare till årskurs 6.
Du som söker ska vara legitimerad lärare, med erfarenhet av undervisning på mellan-och högstadiet. Ha lätt för att samarbeta med föräldrar och kollegor. God förmåga att skapa och bygga trygga relationer. Du har stor pedagogisk insikt och anpassar din undervisning så att en trygg, utvecklande och bra lärmiljö främjas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: pia.forsberg@mariaskolan.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Maria Magdalena
Hjulåkersvägen 1 (visa karta
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153 32 JÄRNA Arbetsplats
Mariaskolan Jobbnummer
10013530