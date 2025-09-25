Lärare till Magelungen Uppsala
2025-09-25
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.
På Magelungens verksamhet i Uppsala erbjuder vi resurskola (7-9) i kombination med strukturerad öppenvård, behandlingsskola och hemmasittarprogrammet. De ungdomar vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska svårigheter och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt socialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje ungdoms förutsättningar och behov.
Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla ungdomar kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.Om tjänsten
Du kommer att arbeta med undervisning och stöd på både individ- och gruppnivå. Vi erbjuder ett mindre sammanhang med anpassad undervisning i grupp och individuella upplägg. En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka eleverna genom att fokusera på deras resurser och kompetens, för att tillsammans jobba mot elevernas egna mål. Fokus i uppdraget är undervisning, coachning samt att stärka, bekräfta och stötta eleverna i såväl undervisningen som utanför klassrummet. I arbetet ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med pedagoger. Du arbetar i nära samarbete med kollegor med olika professioner och är nyfiken och vill lära dig mer om bemötande och arbetssätt utifrån att vår målgrupp ör elever i behov av omfattande stöd.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med tidigare erfarenhet av att arbeta inom grundskolan. Det är meriterande om du är behörig i bild, hkk, slöjd och teknik. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Du tycker att det är kul att arbeta med skolutveckling, specialpedagogiska frågor, ny forskning och är inte främmande för att tänka i nya banor. Skolan riktar sig enbart mot elever i omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.
Anställningsform
Särskild visstid på del-eller heltid (beroende på din behörighet). Tillträde 260107.
Möjlighet till tillsvidaretjänst för behörig lärare.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Åsa Bergström.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - blankett. Ansök i god tid, Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att Polismyndigheten har tagit emot en fullständig ansökan tills utdraget skickas. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Åsa Bergström asa.bergstrom@magelungen.com 0763099935 Jobbnummer
9525556