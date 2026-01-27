Lärare till Magelungen resursskola Jönköping
Magelungen Utveckling AB / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-01-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magelungen Utveckling AB i Jönköping
, Göteborg
, Örebro
, Nacka
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.
Vill du vara med och skapa framtidens resursskola - där elever får växa, lyckas och känna hopp?
Om oss
Vi erbjuder skola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Verksamheten genomsyras av ett prestigelöst samarbete mellan olika professioner. Utöver pedagoger har vi social/behandlingspedagoger, socionomer och familjebehandlare, som tillsammans med skolpersonal ger eleverna stöd i deras utveckling. Skolan vänder sig till ungdomar i åk 6-9 i omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska svårigheter och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Vår verksamhet är idéburen och medarbetarägd, ett medvetet val som speglar vårt engagemang och vår långsiktighet.
Om tjänsten
Som lärare på Magelungen resursskola arbetar du i en verksamhet som erbjuder skola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Vi erbjuder ett mindre sammanhang i en helt anpassad lärmiljö. En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka ungdomarna genom att fokusera på deras resurser och kompetens, för att tillsammans jobba mot ungdomarnas egna mål. Du arbetar i nära samarbete och samverkan med skolledningen, legitimerade lärare, elevhälsan och behandlingssamordnare (socionomer och beteendevetare) genom att utgå ifrån elevernas kompetenser, styrkor och resurser och nyttja dessa för att kunna träna på det som är svårt.
Vi tror på varje elevs förmåga att lyckas och ser det som vårt uppdrag att göra det möjligt. Med nyfikenhet, tilltro och uthållighet skapar vi de förutsättningar som krävs för att varje elev ska kunna ta nästa steg i sin utveckling, både kunskapsmässigt och som individ.
Din roll hos oss
Som lärare hos Magelungen blir du en nyckelperson i ett helhetsarbete som förenar undervisning, relation och förändringsarbete. Du undervisar i en mindre undervisningsgrupp, där elevernas individuella styrkor blir utgångspunkten för planering och lärande. Mentorskapet är en central del i ditt uppdrag och skolans struktur.
I ditt uppdrag ingår att:
• skapa undervisning som förenar kunskap, struktur och relation.
• samarbeta tätt med kollegor i ett tvärprofessionellt team.
• bidra till det systematiska utvecklingsarbetet med fokus på differentierad undervisning, läsning och begreppsförståelse.
• vara en del av ett sammanhang där tillit, värme och uthållighet är centrala verktyg.
Kort sagt - du får göra pedagogiskt arbete som verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som
• är legitimerad lärare med behörighet för åk 7-9.
• har erfarenhet av, eller ett starkt intresse för, elever med omfattande stödbehov.
• ser relationen som ditt främsta pedagogiska verktyg.
• kombinerar struktur med kreativitet och behåller lugnet även när vardagen prövar dig.
• lockas av att arbeta i en idéburen och medarbetarägd verksamhet där forskning och reflektion är en naturlig del.
Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete är meriterande.
Kvalifikationer
Vi söker lärare med lärarlegitiomation för grundskolan med behörighet för årskurs 6-9 (vi söker olika ämneskombinationer, som vill vara med och skapa en lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas. Du har tidigare erfarenhet av arbete inom grundskolan och det är meriterande med specialpedagogisk utbildning eller erfarenhet av specialpedagogiskt arbete.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tror på trygga lärare som använder relationer som ett aktivt verktyg i sitt arbete. Här är tillit, struktur och tryggt ledarskap lika viktigt som kreativitet och flexibilitet. Det är i mötet mellan tydlighet och värme som våra elever får bästa möjliga förutsättningar att lyckas och där du som lärare får möjlighet att göra verklig skillnad.
Skolan riktar sig enbart mot elever i omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet och starkt intresse av att jobba med denna elevkategori.
Vi erbjuder
• en meningsfull arbetsplats där varje dag känns viktig
• ett nära ledarskap och ett varmt kollegium som tror på samarbete och utveckling
• kontinuerlig handledning och kompetensutveckling inom Magelungens professionsprogram
• möjlighet att påverka hur vi bygger framtidens resursskola
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid eller deltid beroende på din ämnesbehörighet. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Mia Vigren.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - blankett. Ansök i god tid, Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att Polismyndigheten har tagit emot en fullständig ansökan tills utdraget skickas. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Mia Vigren maria.vigren@magelungen.com 0735012519 Jobbnummer
9706869