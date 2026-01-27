Lärare till Magelungen Resursskola Jönköping - Timvikarie
Magelungen Utveckling AB / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-01-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magelungen Utveckling AB i Jönköping
, Göteborg
, Örebro
, Nacka
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Om oss
Magelungens resursskola Jönsköping vänder sig till elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och som behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning. Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Skolans personal är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Om tjänsten
Som timvikarie hos oss får du möjlighet att bidra när behovet uppstår, genom att stötta upp som lärare vid korta insatser. Det handlar ofta om uppdrag med kort varsel, vilket gör det till en perfekt möjlighet för dig som studerar eller har annan sysselsättning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och kan undervisa i flera ämnen. Har du erfarenhet från arbete inom grundskolan är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - din förmåga att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö är avgörande. Eftersom våra elever har omfattande behov av särskilt stöd ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med denna elevkategori.
Anställningsform
Tjänsten är en särskild visstid på timme.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Mia Vigren.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - blankett. Ansök i god tid, Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att Polismyndigheten har tagit emot en fullständig ansökan tills utdraget skickas. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Mia Vigren maria.vigren@magelungen.com 0735012519 Jobbnummer
9706866