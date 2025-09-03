Lärare till Lunnevads folkhögskola
Region Östergötland driver 3 skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Lunnevad erbjuder allmän kurs, samt specialkurser inom musik, dans och konst. Delar av dansutbildningen är förlagd till lokaler i Linköping. Möjlighet att studera på allmän kurs finns också vid Lunnevads filial i Mjölby.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
folkhögskola, som funnits sedan 1868, ligger mitt emellan Linköping och Mjölby. Skolan har Region Östergötland som huvudman. Folkhögskola är en utbildningsform för vuxna och vi utgår från en helhetssyn på människan.
Vårt erbjudande
Lunnevads folkhögskola, som funnits sedan 1868, ligger mitt emellan Linköping och Mjölby. Folkhögskola är en utbildningsform för vuxna och vi utgår från en helhetssyn på människan.
Skolan har allmän kurs (AK) och tre särskilda kurser. På AK kan våra deltagare läsa in grundläggande behörighet för högre studier och de har en inriktningsdag i veckan där de väljer konst eller musik.
På skolans särskilda kurser, musik, dans och konst, studerar deltagare från hela landet för att förbereda fortsatta konstnärliga högskolestudier eller enbart för att utveckla sitt stora intresse. På AK kommer de flesta från Östergötland eller angränsande regioner.
På skolans långa kurser studerar cirka 180 deltagare och de flesta bor på skolans internat. Skolan har runt 40 medarbetare inom olika yrken. Besök gärna skolans webbplats www.lunnevad.se
för mer information om vår verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Lärare i Svenska/SvA och Engelska på motsvarande gymnasienivå.
• Resurs i andra ämnen.
• Mentorskap
• Eventuellt ansvar för skolans bibliotek
En del av undervisningen planeras och genomförs gemensamt av flera kollegor i arbetslaget utifrån vårt temaarbete.
I arbetsuppgifterna ingår att, tillsammans med övriga lärare, delta aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet samt att ansvara för rekryteringsinsatser, marknadsföring och antagningsarbete.
Tjänsten är i huvudsak förlagd måndag till fredag dagtid men vid öppet hus eller andra liknande skolgemensamma aktiviteter kan helg- och/eller kvällsarbete förekomma vid några tillfällen under året.
Om digBakgrund
Vi söker dig som har lärarexamen som folkhögskollärare eller ämneslärare för gymnasieskolan. Meriterande för tjänsten är dessutom t.ex.;
• erfarenhet av arbete som lärare på folkhögskola eller i annan skolform,
• specialpedagogisk kompetens,
• erfarenhet av skolbibliotek,
• marknadsföring,
• arbete med internationella utbyten.
Dig vi söker har lätt för att samarbeta och ditt arbete präglas av ordning, tydlighet, flexibilitet och kreativitet. Du är entusiastisk och engagerad med en nyfikenhet på att samarbeta över gränser och med nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Som lärare på folkhögskola har du alltid deltagaren i centrum och månar om att möta kursdeltagare utifrån deras förutsättningar. Ditt intresse för att skapa goda relationer med såväl deltagare som kollegor är centralt. Folkbildningens och folkhögskolans värderingar och ideal utgör grunden för dig där samarbete med kollegor från skolans samtliga verksamheter är en naturligt del. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tillträde är den 13 oktober eller enligt överenskommelse. Då tjänstgöringsplatsen kan komma att vara delad mellan Lunnevads folkhögskola i Sjögestad och vår filial i Mjölby, är körkort och tillgång till bil önskvärt. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsplats: Lunnevads folkhögskola, 583 92 Vikingstad
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
