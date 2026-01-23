Lärare till lovskola vårtermin 2026
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Välkommen till Haninge, kommunen med skog och hav, söder om Stockholm.
Fredrika Bremergymnasiet är idag en av Sveriges största gymnasieskola med ca 2000 elever.
Ditt uppdrag
Vi söker behöriga ämneslärare lärare till våra kommande lovskolor. Tjänsten är en visstidsanställning. Ditt uppdrag blir att stötta elever som studerar inför en kommande prövning.
Vi söker dig som vill att elever lyckas och ständigt försöker utvecklas i din undervisning. Du har goda ämneskunskaper och är duktig på att knyta relationer till såväl elever som kollegor. Du är en tydlig ledare i klassrummet och tycker att det är viktigt att samarbeta med såväl arbetslag som elevhälsa.
Du stöttar eleverna med din kunskap och erfarenhet inom ditt ämne. Tillsammans med övriga lärare i ditt programlag samt ämneslag, utvecklar du undervisning och samverkan inom och mellan ämnen. Du gillar att arbeta med människor, är en god relationsbyggare som gärna skapar god laganda.
Du ska vara samarbetsvillig, lyhörd, driven och strukturerad. Du ska tala svenska flytande både skriftligt och muntligt.
Det här söker vi hos dig
Fredrika Bremergymnasiet eftersträvar en miljö som präglas av prestigelöshet och där viljan att leverera bästa kvalité till våra elever står i fokus. Vi söker dig som söker nya pedagogiska utmaningar och vill ta ditt nästa utvecklingssteg tillsammans med andra. Du känner ett stort engagemang för undervisning och lärande i olika former. Du är flexibel, nyfiken och öppen inför andra människors åsikter och värderingar. Du ser fram emot att arbeta tätt tillsammans i programlag och ämneslag med fokus på eleverna och skolans mål.
Du är tydlig och engagerad och kan genom din goda kommunikativa och pedagogiska förmåga locka fram det bästa ur dina elever. Vi ser helst att du har flerårig pedagogisk erfarenhet och även erfarenhet av att arbeta med ämnesintegrerade projekt. Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra lärare och samarbeta kring elevernas lärande och utveckling.
Kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är legitimerad lärare på gymnasienivå med ämnesbehörighet i matematik.
Tjänsten är en vikariat på 100%. Tjänsten är ferieanställning vilket innebär att du har semester under större delen av samtliga skollov.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
