Lärare till lovskola och språkkollo

Språk- och kompetenscentrum är en del av utbildningsförvaltningen och finns i Gamla Industriskolan (Utanforsvägen 4).
Verksamheten innefattar Välkomsten, studiehandledare, modersmålsenheten, central särskilda undervisningsgrupp, Toleransprojektet, kulturcentrum Asken, specialpedagogiska teamet och lovskolan.
På Språk- och kompetenscentrum arbetar ca 90 medarbetare. Det är en flexibel och mångkulturell arbetsplats där det händer mycket. I arbetslaget finns lärare, specialpedagog, verksamhetsutvecklare och socialpedagoger.
Arbetet är kreativt, omväxlande, utmanande och väldigt roligt för den som är en socialt öppen person och vill skapa goda relationer med våra elever.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som lärare i lovskolan ansvarar du för planering, undervisning, genomförande och bedömning för elever i åk 7-9.
En stor del av uppdraget innebär att du motiverar och stimulerar eleverna att utvecklas och nå kunskapsmålen. Uppdraget som lärare fullföljer du utifrån rådande styrdokument och i samråd med ordinarie lärare.
Lovskolan planeras att genomföras från fredag vecka 24, veckorna 25 och 26 samt veckorna 32 och 33.
Du kommer att ingå i team med andra lärare som en del av skolans pedagogiska arbete och kollegiala lärande, samt samarbeta med vårdnadshavare och i vissa fall andra myndigheter.
Som lärare i Språkkollo ansvarar du för planering, undervisning, genomförande med språkstärkande aktiviteter genom estetiska läsprocesser för elever i åk 1-6. Uppdraget kommer bedrivas på fritidshem och du kommer samarbeta med dess personal.
Du kommer i och med detta få utbildning i vår interaktiva utställning Tusen ord och hur du kan använda Tusen ord som ett läromedel.
Länk till att läsa mer om Tusen ord: Tusen ord - BorlängeKvalifikationer
För tjänsterna mot lovskolan krävs erfarenhet av pedagogiskt arbete, att du jobbar som eller studerar till lärare för åk 7-9.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska krävs, bra kunskaper i engelska och annat språk är meriterande.
Vi söker dig som är lugn och strukturerad, stresstålig och beredd att ta dig an varierande arbetsuppgifter.
Du har förmågan att prioritera, är lösningsfokuserad, tar egna initiativ, är van att överblicka och ta tag i det som behöver göras och arbetar alltid med elevernas bästa i fokus. Vi sätter stort värde i god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel och vågar prova nya arbetssätt.
För tjänsterna mot språkkollot krävs erfarenhet av pedagogiskt arbete, att du jobbar som eller studerar till lärare för åk 1-3 eller åk 4-6.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska krävs, bra kunskaper i engelska och annat språk är meriterande.
Vi söker dig som vill jobba specifikt med språk genom estetiska läsprocesser. Uppdraget kommer bedrivas på fritidshem och går ut på att genomföra språkstärkande aktiviteter med barn i åk 1-6.
Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel och vågar prova nya arbetssätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
