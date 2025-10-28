Lärare till liten undervisningsgrupp lågstadiet
2025-10-28
Lärare till liten undervisningsgrupp - lågstadiet, Sundbyberg
Vill du vara med och skapa trygghet, lärande och glädje i en mindre undervisningsgrupp? Vi söker nu en engagerad och legitimerad lärare med erfarenhet av och intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Om skolan
Vår skola ligger centralt i Sundbyberg med närhet till både stad och natur. Här går cirka 1 000 elever i årskurserna F-9. Vi är en skola som präglas av samarbete, omtanke och ett inkluderande synsätt där varje elev ska få möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Du kommer att vara en viktig del i uppstart och drift av en liten undervisningsgrupp på lågstadiet, tillsammans med andra pedagoger. I gruppen arbetar ni tätt för att skapa en strukturerad, trygg och stimulerande lärmiljö med tydliga rutiner och anpassningar för elever med olika behov.
Arbetsuppgifterna innebär att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i mindre grupp.
• Skapa och upprätthålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Samarbeta med elevhälsan och övriga lärare kring anpassningar och stödinsatser.
• Bidra till utvecklingen av skolans arbete med tillgängliga lärmiljöer. Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet för lågstadiet.
• Dokumenterad NPF-kompetens (t.ex. erfarenhet av att arbeta med elever med autism, ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
• God förmåga att arbeta strukturerat, relationsskapande och lösningsfokuserat.
• Erfarenhet av arbete i mindre undervisningsgrupper är meriterande.
Vi erbjuder
• En engagerad och stöttande arbetsplats med kompetenta kollegor.
• Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen i en ny eller befintlig liten grupp.
• En skola med närhet till både kommunikationer och natur - mitt i Sundbyberg.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 11/11 2025 - urval sker löpande.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start VT 2026 eller så snart som möjligt. Ersättning
Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
