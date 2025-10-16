Lärare till lågstadiet åk F-3
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Till vårt lågstadium som inkluderar förskoleklass på Fritslaskolan med ca 150 elever söker vi nu dig som vill göra oss sällskap för att utveckla Fritslaskolan till en plats för lärande för såväl elever som personal. Du kommer att arbeta i ett team på ca 10 kollegor som tillsammans är en del av den utvecklingsprocess som Fritslaskolan befinner sig i samarbete med Karlstad universitet och Skolverket. Vi har två klasser i varje årskurs så man har en kollega i samma årskurs att samarbeta med.Kvalifikationer
Lärarexamen med inriktning grundskola
Behörighet för F-3
Du är säker i osäkra sammanhang och står upp för dina åsikter. Har mod att säga ifrån och också mod att lyssna in och ta del av andras erfarenheter och kan skilja på sak och person.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du är trygg med att sitta i olika typer av skolsamtal tillsammans med vårdnadshavare och elevhälsopersonal. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, och du lyssnar, förstår och visar respekt.
Du är duktig på att läsa av olika situationer i elevernas vardag och kan arbeta med konflikthantering på ett lösningsinriktat sätt.
Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och ser dig själv som en resurs för andras lärande på samma sätt som de är en resurs för din utveckling.
Du hittar lösningar på uppkomna problem. Då vi alltid måste erbjuda en fungerande verksamhet kan det ställa krav på snabba förändringar där man får vara beredd att gå in och "ge hjälpen där den behövs när den behövs".
Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och har för det mesta ett gott humör vid press och motgångar.
Du sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att vi tillsammans ska nå dessa mål och du gör vad som förväntas för ett gott resultat.
Du arbetar processinriktat med dina elever och du organiserar och planerar ditt arbete väl.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280406".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor
Else-Marie Hallqvist else-marie.hallqvist@mark.se 0320-217729
9559890