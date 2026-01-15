Lärare till lågstadiet - Malmsjö skola
2026-01-15
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en erfaren lärare till lågstadiet.
Du kommer vara en del av vår nya satsning på tvålärarskap och vi söker dig som har spetskompetens inom svenska och/eller matematik.
I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ pedagogisk verksamhet som skapar sammanhang för elevernas hela skoldag.
Du kommer att arbeta som ämneslärare med specialinriktning och uppdraget är inriktat mot årskurs 2 och 3. Ämnesundervisningen sker således i fyra olika klasser och organiseras tillsammans med klassernas mentorer.
Vi jobbar som team på Malmsjö skola där fritidspersonal och lärare samarbetar kring elevens hela skoldag.
På Malmsjö skola fokuserar vi på utveckling där vi arbetar utifrån ledorden aktivt lärande, ansvar och framtidstro. I detta arbete kommer du bli betydelsefull.
Vi arbetar för ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande.
Vi erbjuder dig
Malmsjö skola är en F-9 skola med ca 480 elever, belägen vid Malmsjön och med närhet till vackra naturområden. Med sitt läge i utkanten av Botkyrka kommun finns det väl fungerande kommunikation till Tumba, Södertälje och Nynäshamn.
Det är viktigt för oss att Malmsjö skola är en trygg skola och vi lägger därför stor vikt vid det relationella arbetet. Vi är väldigt stolta över vår skola och arbetar med att utveckla hela skolans vardag till att bli en positiv, stödjande och främjande miljö. Vår vision är "Malmsjö skola är en skola att lyckas i, här bygger vi framgång".
Vi erbjuder dig en kreativ och rolig arbetsplats där vi hoppas att du vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med oss. Vi jobbar som team på Malmsjö skola där fritidspersonal och lärare ingår i samma arbetslag.
Du som söker till oss
Krav: Du är legitimerad lärare och har behörighet i framförallt svenska och matematik.
Du har flera års (mer än 6 år) erfarenhet av klassläraruppdraget på lågstadiet.
Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du har digital kompetens och är van att arbeta tillsammans med eleverna i olika digitala miljöer.
Då vi har ett tätt samarbete i arbetslagen och mellan lärarna på skolan lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vi ser också att du har ett intresse av att löpande utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.
Meriterande: Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i projektform för att utveckla verksamheten.
För att lyckas som lärare på Malmsjö skola är du Trygg, Kreativ, Relationsskapande och Samarbetsorienterad. Du behöver även vara flexibel och prestigelös.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
