Lärare till låg- och mellanstadiet
Stiftelsen Dunkers Skola / Grundskollärarjobb / Flen Visa alla grundskollärarjobb i Flen
2026-06-16
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Lärare till Dunkers skola – en liten skola med stora möjligheter
Vill du arbeta på en liten landsbygdsskola där du får möjlighet att göra verklig skillnad för eleverna varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Dunkers skola är en liten och trygg F–6-skola på landsbygden med cirka 60 elever. Hos oss känner alla varandra och vi värdesätter nära relationer, samarbete och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och lärande. Undervisningen bedrivs delvis i B-form, vilket ställer krav på god pedagogisk förmåga, flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare för låg- och mellanstadiet. Du kommer att ansvara för undervisning, planering, uppföljning och bedömning enligt gällande styrdokument samt bidra aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Vi söker dig som trivs med att samarbeta, ta ansvar och vara delaktig i skolans och elevernas utveckling.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet för låg- och mellanstadiet.
Har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dem i undervisningen.
Är tydlig, strukturerad och trygg i ditt ledarskap.
Har höga förväntningar på elevernas lärande och utveckling.
Är flexibel och ser möjligheter i en mindre verksamhet.
Tar ansvar för både ditt eget uppdrag och skolans gemensamma utveckling.
Värdesätter samarbete och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Är nyfiken, lösningsfokuserad och vill utvecklas tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder:
En härlig skola där alla känner alla.
Vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans.
Närhet till eleverna och möjlighet att följa deras utveckling över tid.
En naturnära arbetsmiljö med trygg och familjär atmosfär.
"Hos oss hjälps vi åt, tar gemensamt ansvar och ser varje elev som allas elev."
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@dunkersskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Dunkers Skola
Dunkers (visa karta
)
642 96 MALMKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dunkers Skola, Jobbnummer
9967015