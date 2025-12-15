Lärare till Kung Saga gymnasium (100%)
2025-12-15
Nu söker vi på Nytida Kung Saga gymnasium en lärare för anpassad gymnasieskola. Vi söker dig som är behörig i SO (ämnesområdet Individ och samhälle), svenska (ämnesområdet Språk och kommunikation) och gärna också drama. I tjänsten ingår mentorskap för elever på individuellt program. Du som söker är kreativ och tycker om utmaningar, brinner för ungdomar i behov av särskilt stöd och deras utveckling samt har ett brinnande intresse för estetiska uttryck!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Det här får du hos oss:
Möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Din roll Enligt vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. I rollen som lärare, ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevernas lärande. Det är också viktigt att skapa ett nära samarbete med vårdnadshavare till elever och övriga viktiga personer i elevernas nätverk.
Du deltar i kontinuerliga lärarmöten och arbetslagsmöten och deltar i elevhälsomöten. Du tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag.
Se bild med läsårets schema för är aktuellt för tjänsten:
Om Kung Saga gymnasium Kung Saga Gymnasium har en estetisk inriktning med musik, teater, dans och bild. Vi har ca 45 elever som går på skolan.
Vi jobbar med teater, musik, bild och dans kombinerat med de teoretiska ämnena för att göra undervisningen så konkret och lustfylld som möjligt för eleverna. Vi har fantastiska lokaler med bl.a. en musikstudio, danssal, replokal samt en stor aula med scen. Vi som jobbar här är kreativt gäng på 30 medarbetare. Skolan ligger på Telefonplans torg, 1 minut från Telefonplans tunnelbana.
Ta gärna del av två reportage som gjordes i maj om Kung Sagas studenter:
Här springer studenterna ut: "Full fart" - Aftonbladet TV
På Kung Sagas anpassade gymnasieskola springer elever ut efter fyra år... | anpassad gymnasium student | TikTok
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som med stor lust och intresse för specialpedagogik får eleverna att växa och lära sig. Du har lärarlegitimation och det är en stor merit att tidigare arbetat med målgruppen inom anpassad skola.
Vi söker dig som är behörig i SO (ämnesområdet Individ och samhälle) och svenska (ämnesområdet Språk och kommunikation). Vi söker också dig som har erfarenhet av att undervisa i drama och att arbeta med föreställningsarbete inom skolan. Vi är en anpassad gymnasieskola så behörigheter för årskurs 1-6 passar verksamheten bäst. Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets pedagogiska mål, vision och ekonomiska ramar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 20260323 Sista dag att ansöka är 20260109 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Erik Rundcrantz Facklig kontakt: Lärarförbundet tfn 0770-33 03 03
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Innan anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
