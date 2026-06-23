Lärare till Kulturskolans FMT-terapi
Halmstads Kommun / Gymnasielärarjobb / Halmstad Visa alla gymnasielärarjobb i Halmstad
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande lärare (FMT-terapeut) på 10 %. Musikterapin är en del av kulturskolans verksamhet och bedrivs på i våra lokaler (Kulturhuset Najaden) under torsdag eftermiddag/kväll. Vi har nybyggda, välutrustade och ändamålsenliga lokaler. Alla nödvändiga FMT-attribut finns att tillgå.
I tjänsten ingår 3-5 adepter per vecka.
Tjänsten är ett vikariat på 10 % under höstterminen 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Du är utbildad i FMT-metoden (Funktionsinriktad Musik Terapi). Meriterande är om du även har en lärarutbildning.
Du är en person med ett stort engagemang som sätter adepternas utveckling i första rummet. Du är självgående, drivande och tar stort ansvar för din uppgift.
Ansök gärna snarast då intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Övrig information
Kulturskolan i Halmstad är en attraktiv arbetsplats med drygt 50 medarbetare och cirka 2200 aktiva kursdeltagare. Vi vänder oss till barn och unga boende i Halmstads kommun och har ett brett utbud av olika kulturaktiviteter. Ett engagerat och vänskapligt kollegium hälsar dig välkommen!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt. Beställ det gärna digitalt på Polisens hemsida.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kulturskolan Kontakt
Ulrika Årman Sveriges Lärare ulrika.arman@halmstad.se 072-7432058 Jobbnummer
9974642