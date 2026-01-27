Lärare till Kramforsskolan
2026-01-27
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kramforsskolan ligger centralt i Kramfors med närhet till buss- och tågstation. Skolan är en enhet för årskurs 4-6 med cirka 300 elever, inklusive anpassad grundskola år 1-9 och fritidshem.
Vår Plattform för styrning och ledning leder oss i vårt dagliga arbete och säkerställer en likvärdig kvalitet inom hela skolenheten, där processer, roller och ansvar visar vägen. Systematiskt kvalitetsarbete är en grund för ökad måluppfyllelse.
Allt vi gör genomsyras av trygghet, engagemang och framtidstro. I vårt arbete med eleverna har vi ett salutogent förhållningssätt där tonvikten läggs på hälsobringande faktorer och ett relationellt förhållningssätt. All personal samarbetar för att skapa en bra lärandemiljö under hela dagen, då vi ser att rörelse och raster är en viktig del för att alla elever ska utvecklas kunskapsmässigt, känna sig trygga och få studiero.
Om erforderliga beslut fattas söker vi lärare till grund- och anpassad grundskola samt fritidshem. Placering, årskurser/klasser, ämnen/ämnesområden som du undervisar i kan variera under året och från år till år.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som lärare skapar du en trygg, tydlig och strukturerad lärmiljö där elever ges möjlighet att lyckas.
Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs individuella förutsättningar och arbetar nära kollegor i arbetslaget.
En viktig del av uppdraget är att bygga goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare för att skapa samsyn och kontinuitet kring elevens utveckling. Du samverkar med arbetslag och elevhälsa och bidrar till skolans utvecklingsarbete inom tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
Arbetet kräver flexibilitet, engagemang och ett relationellt- och salutogent förhållningssätt. Du behöver vara beredd på att anpassa och förändra arbetssätt utifrån elevernas dagsform och behov, med trygghet och engagemang som ledstjärnor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lärarlegitimation i de tjänster du söker
* God kännedom om läroplan, anpassningar och särskilt stöd enligt skollag och styrdokument.
* Förmåga att dokumentera, följa upp och utvärdera elevers utveckling.
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad kunskap inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD och autism
* Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och ett relationellt och salutogent förhållningssätt
* Erfarenhet av tydliggörande pedagogik, bildstöd, visuella scheman och alternativa kommunikationssätt
* Vana av tvärprofessionellt samarbete med elevhälsa, habilitering eller BUP och socialtjänst
* Erfarenhet av att arbeta nära och bygga förtroendefulla relationer med vårdnadshavare
* Förmåga att vara flexibel och lösningsfokuserad i en vardag som kan variera utifrån elevernas dagsform och behov.
* God kännedom om system som IST, It 's Learning, Teams och Comvius (flyttad från raden nedanför)
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser gärna att:
* Du är trygg, lugn och tydlig i ditt ledarskap och ser goda relationer som nyckeln till lärande
* Du möter elever, kollegor och vårdnadshavare med respekt, värme och tydlighet.
* Du har lätt för att samarbeta, bidrar till ett gott arbetsklimat och trivs i ett team där man löser uppdraget tillsammans.
* Du har förmåga att behålla struktur även i föränderliga situationer och ser möjligheter där andra ser hinder.
ÖVRIGT
Urval sker löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
