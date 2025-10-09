Lärare till KÖSU, Fornbackaskolan
2025-10-09
Fornbackaskolan är en tvåparallellig F-6-skola med cirka 340 elever och 80 personal. Vi är en grundskola och en anpassad grundskola, som även innefattar en avdelning för elever med rörelsehinder. På skolan finns också en egen särskild undervisningsgrupp och en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Fornbackaskolan är en mångkulturell skola som ligger mitt i ett bostadsområde där de flesta av våra elever bor
På Fornbackaskolan arbetar vi utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här är betydelsen av kommunikation och interaktion centralt. Lärarna använder sig av kooperativa stödstrukturer för att uppmuntra eleverna till att kommunicera och använda språket aktivt. Fokus ligger även på att stärka elevernas läsförmåga genom att systematiskt träna avkodning och språkförståelse. Vi arbetar aktivt med att öka elevernas ordförråd genom att introducera nya ord i meningsfulla sammanhang och erbjuda eleverna tillfällen att använda orden i samtalsövningar eller egna producerade texter.
Med hjälp av en tillgänglig lärmiljö säkerställer vi att alla elever får en positiv inlärningsupplevelse och får möjligheten att nå sin fulla potential.
I klassrummen finns tillgång till interaktiva tavlor och surfplattor. Alla surfplattor är utrustade med programmen som finns i Skolon, kommunens gemensamma digitala plattform.
På Fornbackaskolan strävar vi efter att ha en god arbetsro i alla lärmiljöer och att alla elever upplever att de blir sedda. Genom vårt demokratiska uppdrag strävar vi efter att främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Skolans atmosfär upplevs som lugn och välkomnande. Skolans välförankrade traditioner är en del av den trygghet som finns i skolan. Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Gillar du utmaningar och vill du vara med att göra skillnad? Då är du den vi söker!
Vi på Fornbackaskolan söker lärare till vår kommunövergripande särskilda undervisningsgrupp åk f-6, med behörighet att undervisa i åk 4-6. Som lärare i skolans särskilda undervisningsgrupp kommer ni tillsammans med elevassistenter ha ansvar för elevernas undervisning i samtliga ämnen. Ni har ansvar för planering, genomförande, uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Stora delar av uppdraget som lärare i gruppen är också att stödja eleverna i deras sociala utveckling. Ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra myndigheter är nödvändigt för elevernas bästa.
Det är viktigt att ni trivs hos oss, därför erbjuder vi er bland annat:
• Välfungerande elevhälsoteam med bra struktur, tvärprofessionell kompetens och tydlig rollfördelning
• Ett nära samarbete med skolans specialpedagog
• Förmånen att jobba med en stabil personalgrupp som har gedigen erfarenhet
Väljer ni att jobba tillsammans med oss väljer ni att vara en del av och arbeta för den kända "Fornbackaandan" som innebär att man känner sig välkommen och att man hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vem är du? Dina personliga egenskaper
• Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll.
• Du behöver tycka att det är stimulerande att arbeta lösningsfokuserat och se det som en utmaning att få elever som utmanar på olika sätt, att utveckla sina förmågor så att de når kunskapskraven.
• Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med eleverna, vårdnadshavare och övrig personal. Som person kan ni inspirera och engagera eleverna och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar.
• Vi ser att du har en positiv inställning och tycker om att samarbeta.Kvalifikationer
• Grundskollärare med lärarlegitimation
Meriterande:
• Utbildad speciallärare med specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling
• Erfarenhet och kompetens att undervisa elever som är i behov av specialundervisning
• Erfarenhet och kompetens att undervisa elever som läser svenska som andra språk
• Har goda kunskaper i digitala verktyg
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Rektor
Anna Heikman anna.heikman@skolasodertalje.se 0852301892 Jobbnummer
9548081