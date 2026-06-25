Lärare till Idrott och hälsa
Västerås kommun / Gymnasielärarjobb / Västerås Visa alla gymnasielärarjobb i Västerås
2026-06-25
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Vi har siktet inställt på att bli en ledande skolstad och för att lyckas med det behöver vi de bästa lärarna! Som lärare i idrott och hälsa skapar du goda vanor och bidar till att våra elever får rätt förutsättningar för att klara sina mål.Genom spökboll, innebandy och friluftsdagar är du med och inspirerar till rörelseglädje och livslång hälsa!Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Du planerar och genomför en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Genom att leda och motivera dina elever skapar du en miljö där de känner sig trygga att utforska sina fysiska förmågor och utveckla en hälsosam livsstil.
Du betonar vikten av regelbunden fysisk aktivitet och hjälper eleverna att förstå hur den kan bidra till deras välbefinnande och prestation i skolan. Genom att anpassa din undervisning efter individuella behov och förmågor säkerställer du att varje elev får möjlighet att växa och utvecklas inom ämnet.
Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor utifrån skolans styrdokument och elevernas behov. Tillsammans arbetar ni för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal, och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Behov just nu
Lediga tjänster uppdateras löpande. Start HT 2026, om inte annat anges.
Herrgärdskolan, vikariat, 260803-270616
7-9, Irstaskolan, 50% idrott och 50% annat ämne SO, svenska eller engelska
7-9, Irstaskolan, vikariat, 260810-261218, samt två lektioner per vecka i åk 3
Läs gärna mer om våra skolor här: Grundskola - Västerås
Din kompetens
Du är legitimerad lärare inom grundskolan med behörighet inom Idrott och hälsa. Det är meriterande om du är behörig i ytterligare ämne. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta elevernas behov och digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning.
Med ett tryggt pedagogiskt ledarskap, engagemang och tydlighet skapat du delaktighet, tillit och goda samarbeten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete, samtidigt som du flexibelt anpassar undervisningen efter elevernas behov och förändrade förutsättningar. Samarbete är en självklar del av ditt arbete, både i planering och i att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Vi erbjuder
Bland våra medarbetare finns en mångfald av kunskap och vi arbetar aktivt med att utveckla former för kollegialt lärande. Du blir en del av en stor skolorganisation med möjlighet till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Vi erbjuder olika former av kompetensutveckling så som utbildningar, nätverk, mentorskap och möjlighet till karriärvägar som förstelärare eller lektor. Vi har också ett traineeprogram för blivande skolledare.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Rekryteringsprocess
Vi har en central och gemensam rekryteringsprocess för lärare inom grundskolan. Tjänsterna tillsätts löpande utifrån skolornas behov, och annonsen uppdateras kontinuerligt med lediga tjänster. När du skickar in din ansökan får du möjlighet att önska skolor, och om du går vidare efter eventuell intervju kan du besöka de skolor som matchar aktuellt behov.
Är du inte utbildad lärare kan din ansökan vidareförmedlas till rektorer med lediga tidsbegränsade tjänster.
Om du redan arbetar som lärare på våra skolor idag men är intresserad av att byta enhet behöver du ansöka här. Du behöver däremot inte genomgå hela rekryteringsprocessen.
När du gör din ansökan fyller du i en enkät och du har möjlighet att ange vilken eller vilka skolor du är intresserad av. I din ansökan vill vi att du bifogar:
• CV
• Din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning
Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
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721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad Kontakt
Ansvarig rekryterare
Helena Gustafsson helena3.gustafsson@vasteras.se 021397426 Jobbnummer
9978129