Lärare till Högbergsskolans gymnasium
2025-11-06
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Högbergsskolans gymnasium är en lugn och trygg skola som ligger på 7 minuters gångavstånd från Tierps station. Vi har ett brett utbud av utbildningar. Förutom de nio nationella programmen erbjuder vi ett introduktionsprogram samt spännande profiler och inriktningar. Samverkan med andra kommunala verksamheter, det lokala och regionala näringslivet och andra externa aktörer är en viktig del av verksamheten. Högbergsskolan är en mötesplats som genomsyras av glädje, nyfikenhet och tolerans. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare som bidrar till kommunens välfärd med sin höga kompetens och goda serviceanda.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och inspirerande lärare inom engelska som brinner för att utveckla unga elevers potential. Är du passionerad för undervisning och vill vara en del av en skola som värdesätter kreativitet, gemenskap och lärande i en stimulerande miljö? Då kan du vara den vi söker.
Som lärare hos oss kommer du att ha ett helhetsansvar för elevernas lärande och utveckling. Du planerar och genomför undervisning i enlighet med läroplanen, anpassar materialet efter elevernas behov och förmågor samt arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Tillsammans med övrig personal bidrar du till skolans pedagogiska utveckling och arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential. I din roll behöver du bygga förtroendefulla relationer med eleverna, deras vårdnadshavare samt andra arbetsgrupper inom skolan, allt för att eleverna ska få den bästa lärmiljön.
Du kommer att undervisa inom engelska på skolan.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska på gymnasiet. Vi ser gärna att du har flera ämneskombinationer.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
ÖVRIGT
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Tierps kommun, Rektorsområde 6
Rektor gymnasiet
