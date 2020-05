Lärare till Gymnasiesärskolans Individuella program - Uddevalla kommun, Barn- och utbildning - Gymnasielärarjobb i Uddevalla

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning / Gymnasielärarjobb / Uddevalla2020-05-29Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2020-05-29Uddevalla gymnasiesärskola söker en speciallärare, inriktning utvecklingsstörning, medlärarlegitimation.Tjänsten gäller på Individuella programmet. Arbetet är flexibelt med varierat innehåll.Du kommer att arbeta som klasslärare och undervisa i ett flertal ämnesområden inomgymnasiesärskolans Individuella program där elever med multihandikapp går. Tjänsten innebär mycket samarbete med lärare, habiliteringspersonal, personliga assistenter och föräldrar m.fl. vilket innebär att en god samarbetsförmåga är av största vikt.Förutom pedagogisk examen som speciallärare, inriktning utvecklingsstörning, med lärarlegitimation ser vi gärna att du har god ledarförmåga och är en tydlig organisatör i arbetet som lärare. Du har goda kunskaper om autism , tydliggörande pedagogik samt TAKK generellt. Du har erfarenhet av att arbeta med elever på en lägre utvecklingsnivå. Du har kunskap och intresse för utvecklingsarbete samt inom didaktik/pedagogik och formativ bedömning. Vi förutsätter också att du har adekvataIT-kunskaper.För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 13 augusti eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslön, Läraravtal med bilaga m.Sista dag att ansöka är 2020-06-07Uddevalla kommun, Barn- och utbildning5244210