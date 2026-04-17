Lärare till Göta ingenjörregemente (Ing 2)
2026-04-17
Vill du arbeta i en verksamhet som gör skillnad för samhället? Hos oss får du en arbetsplats med varierande, utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter i en miljö som präglas av både komplexitet och samarbete.
Om enheten
Logistikenheten (LogE) ansvarar för huvuddelen av logistikstödet till Eksjö garnison. Enheten består av en stab samt genomförandeavdelningar inom förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. Tjänsten som lärare inom armémateriel/materielredogörare är placerad vid tekniska systemstödssektionen (TSS), som ingår i LogE:s tekniska avdelning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som lärare vid tekniska systemstödssektionen arbetar du med att planera, genomföra och vidareutveckla teknisk utbildning tillsammans med tekniska officerare. Du utbildar både värnpliktiga och anställd personal på garnisonens materiel, exempelvis hjullastare, brosystem och bandvagnar, samt inom grundläggande teknik som hydraulik, fordonselektronik och motorteknik.
Du har även en viktig roll i den dagliga tekniska verksamheten där du deltar i underhåll, inventering och redovisning av materiel. Vidare bidrar du till att utveckla utbildningar, särskilt i takt med att ny materiel införs, och fungerar som ett praktiskt stöd vid utbildningar och övningar, även i fältmiljö. Arbetet är varierat och kombinerar pedagogik med praktiskt tekniskt arbete.
Rollen innebär bland annat att du:
Planerar, genomför och utvecklar teknisk utbildning
Utbildar inom både materiel och grundläggande teknik
Deltar i materielhantering, såsom underhåll, inventering och redovisning
Bidrar till utveckling av utbildningar, särskilt kopplat till ny materiel
Stödjer utbildningar och övningar, även i fältmiljö
Gymnasieutbildning inom fordonsteknik, eller motsvarande kompetens
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet som instruktör eller utbildare inom fordonsteknik
Erfarenhet som fordonstekniker
Körkort C/CE samt militära förarbevis
Erfarenhet av stödsystem, exempelvis SAP/PRIODina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och kan driva uppgifter självständigt, samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och bidrar till ett gott arbetsklimat genom din flexibilitet och positiva inställning. Vidare är du nyfiken och har en god förmåga att ta till dig ny kunskap, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter och tekniska områden. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Hos Försvarsmakten får du ett arbete som kombinerar samhällsnytta med goda anställningsvillkor.
Du erbjuds bland annat:
Fysisk träning på arbetstid - tre timmar per vecka samt årliga tester av fysisk prestationsförmåga.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Flexibel arbetstid.
28-35 semesterdagar per år beroende på ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och vård av barn.
Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Anställningsform: Anställning tills vidare, inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö med omnejd
Tillträdesdatum: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
För information om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Jenniefer Lundin
mailto:jenniefer.lundin@mil.se
, 073-303 68 58
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Fanny Jansson
mailto:fanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 180 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Mats Felix
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-15. Din ansökan ska innehålla CV tillsammans med en motivering där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten samt på vilket sätt din kompetens och erfarenhet motsvarar angivna krav och kvalifikationer för tjänsten. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Intervjuer planeras att genomföras v. 20 och v. 21.
