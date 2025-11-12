Lärare till fritidshemmet
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ARBETSPLATSEN
Maria Elementarskola är en fristående skola på Södermalm i Stockholm. Skolan grundades redan år 1885. Skolan är en F-9 skola. Sammanlagt går här omkring 360 elever. På Maria Elementarskola står kunskapsinhämtning i centrum. Vi är en traditionell skola med lärarledd undervisning i klassrummen där läxor är ett naturligt inslag i utbildningen.

Arbetsuppgifter
Som förskollärare/fritidspedagog kommer du tillsammans med dina kollegor planera för och arbeta i verksamheten. Du kommer också samverka med föräldrar. Ditt huvuduppdrag är fritidsverksamheten men under skoldagen är du med i klassens arbete.

Kvalifikationer
Som sökande ska du vara utbildad förskolelärare eller fritidspedagog. Som pedagog har du en god förmåga att bemöta och skapa en god relation till eleverna och deras föräldrar. Du har ett strukturerat arbetssätt, är engagerad samt har en god samarbetsförmåga.
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten avser heltid. Tillträdesdatum från den 7/1 2026
Lön tillämpas efter överenskommelse. Vi erbjuder friskvård och pedagogisk lunch.

Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
