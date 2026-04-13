Lärare till fritidshem Bergsjö skola
2026-04-13
Bergsjö skola söker lärare i fritidshem
Bergsjö skola söker lärare i fritidshem

På Bergsjö skola arbetar vi för att varje elev ska lyckas - inte genom tur, utan genom tydligt ledarskap, starka relationer och ett gemensamt driv att utveckla vår undervisning. Nu söker vi en engagerad lärare i fritidshemmet som vill vara med och forma framtidens skola tillsammans med oss.

Om tjänsten
Du kommer att undervisa i fritidshemmet som idag har 100 elever inskrivna. Du kommer också att ingå i ett dedikerat arbetslag.
Vi erbjuder dig:
En skola där elevens utveckling står i centrum
En tydlig satsning på kollegialt lärande
Stort utrymme för pedagogisk utveckling och innovation
Ett nära ledarskap och engagerade kollegor
Möjlighet att påverka och driva skolutveckling på riktigt
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i Fritidshemmet.
Har ett starkt intresse för undervisningsutveckling och samarbete
Vill arbeta i ett systematiskt och professionellt lärandeklimat
Är trygg i din lärarroll och tror på alla elevers förmåga att lyckas
Om Bergsjö skola
Vi är en F-9-skola i hjärtat av Nordanstig, med cirka 450 elever. Anpassade Grundskolan 1-10 har också sin verksamhet i samma lokaler. Här möts du av ett högt engagemang bland personalen och en tydlig ambition att göra skillnad - varje dag.
Nordanstigs kommun består av flera skolor med totalt ca 900 elever med ett gemensamt högstadium i Bergsjö. Tillsammans arbetar vi för en högre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola. Skolverket, SPSM, Mittuniversitetet och RUC-X är några av de parter vi samarbetar med för att uppnå detta.
Vi arbetar för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i kommunens högstadium. Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.
Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.
Nu söker vi dig som vill vara med på den spännande resan att forma dagens ungdomar till framtida ansvarsfulla vuxna.Övrig information
Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister. Alla våra medarbetare har 2000 kr/år i friskvårdsbidrag. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Tillsammans bygger vi en skola där både elever och vuxna växer.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312), https://nordanstig.se/startsida/sidor/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Södra Vägen 14 (visa karta
)
829 50 BERGSJÖ Arbetsplats
Bergsjö Kontakt
Teresia Elfström, biträdande rektor 0652-36124 Jobbnummer
9849449