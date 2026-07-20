Lärare till fritidshem
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Sävsjö Visa alla förskollärarjobb i Sävsjö
2026-07-20
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
På Vrigstad skola har vi en samlad skoldag och arbetar med fritids i skolan(FRIS) i åk F-2. Som lärare i fritidshem arbetar man både med FRIS-pass, i fritidshemmet men kan även ha undervisning i skolan. Inför LÅ 26/27 växer Vrigstad skola och fritidshem och vi kommer att flytta in vårt fritidshem i nya lokaler under läsåret. Som lärare på Vrigstad skola och fritidshem tar du ett gemensamt ansvar för dina arbetsuppgifter tillsammans med arbetslaget. Tjänsten omfattar FRIS i förskoleklass och fritidshem I nuvarande tjänsteplanering ingår även ett pass Hkk i klass 6/vecka.
På Vrigstad skola arbetar vi varierat med både analoga och digitala hjälpmedel som stöd för elevers lärande. Vi arbetar övergripande på skolan med trygghet och tillgänglighet samt för att utveckla undervisningens kvalitet.
Tillsammans med elevhälsan och skolans Trygghetsteam jobbar vi främjande och förebyggande för att våra elever ska vara trygga och må bra.Kvalifikationer
Du som söker har legitimation för lärare i fritidshemmet med behörighet att undervisa i vissa skolämnen, F-3-lärarutbildning alternativt pågående utbildning till lärare.
Du kan visa på god samarbetsförmåga med såväl interna som externa personer runt om gruppen. Du intar ett professionellt bemötande i alla situationer och har erfarenheter som visar att du kan vara flexibel inför olika elevers personligheter och förmågor.
Vi lägger vi stor vikt vid den sökandens personliga egenskaper.
Goda svenskkunskaper krävs.
Erfarenhet av arbete med barn och i skolans värld är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 .
Arbetstid: Dagtid.
Är du intresserad? Skynda att skicka in din ansökan! Vi tillämpar löpande rekrytering.
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Expeditionen
Sveriges lärare savsjo@sverigeslarare.se +4638215284 Jobbnummer
10007078