Lärare till Fridaskolan Helsingborg årskurs 4-6

Fridaskolan startade i augusti 2021 en ny grundskola i Helsingborg och vi söker nu fler stjärnor till vårt team med pedagoger.
Idag studerar ca 480 elever på Fridaskolan i Helsingborg. Fridaskolorna har idag verksamhet i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Göteborg och Mölnlycke.
Tillsammans med ditt arbetslag får du den unika chansen att vara med och utveckla vår Fridaskola. Skolan ligger i f.d. Norrehedsskolans lokaler på Miatorp. Lokalerna har genomgått en omfattande renovering för att skapa en fräsch och modern lärandemiljö där barn och ungdomar står i centrum. Det här är den sjätte skolan vi startar sedan den allra första Fridaskolan slog upp portarna 1993.
Kompetensprofil
Det är viktigt att du vågar prova nya saker och vågar tänka om och tänka nytt. Vi tror att du, precis som vi, trivs när utveckling sker och sätter stort värde på att göra det tillsammans med andra. Vi arbetat nära varandra i arbetslagen.
På Fridaskolan vet vi att goda relationer är en central utgångspunkt för att man ska utvecklas och öka sitt lärande. Hos oss står både barnens hjärta och hjärna i fokus och vi jobbar hårt för att alla barn ska få möjligheter att utvecklas efter sin förmåga. Utmaningar på rätt nivå är viktigt, och dessutom arbetar vi medvetet med att skapa en trygg social miljö där elever känner sig sedda och involverade. Vi vill, kort sagt, att grundskolan ska vara en plats där barn får växa. Vi anser med andra ord att arbetet med att skapa goda relationer med eleverna är väldigt viktigt. Vi önskar därför att du har en god förmåga och tycker att det är givande att arbeta med och skapa goda relationer med dina elever. Du bör brinna för ditt ämne och tillsammans med andra hitta de bästa förutsättningarna för lärande. Varje vecka träffas pedagogerna tillsammans med skolledare för att utveckla verksamheten. Skolutveckling är viktigt för oss som arbetar på Frida.
Du ska tycka om att utveckla eleverna utifrån deras behov och våga pröva nytt och samarbeta med övriga i arbetslaget och elevhälsan på skolan. Ta stort ansvar för din undervisning samtidigt som du är en lagspelare.
Du får möjlighet att vara med och påverka och utveckla skolan. Är du en person som vill utmanas som pedagog tillsammans med andra kollegor och utveckla en skola som arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för en god miljö för lärande för dina elever? Om du håller med så tycker vi att det vore spännande om du skickar in en ansökan om att bli en i teamet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och undervisar årskurserna 4-6(även 4-9 kan vara aktuellt) Vi önskar att du har en bred behörighet och kan undervisa i flera ämnen.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med 6 månaders provanställning. Start för anställningen är januari 2025.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan, utan ansök redan idag vid intresse!
Har du några frågor om tjänsten, vänligen kontakta
Eva Hasselholm Loodus, rektor, 070-4508555, eva.hasselholm@fridautbildning.se
Nina Warngård, bitr.rektor 076-213 13 26, Nina.warngård@fridautbildning.se Ersättning
