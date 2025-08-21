Lärare till förskoleklass
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
INNOVITASKOLAN VÄLLINGBY PARK bedriver verksamhet i ljusa fina lokaler. Här kan elever gå från förskola upp till åk 9. Förskolan har 5 avdelningar indelade i mindre grupper efter behov och undervisningens innehåll. Alla elever och barn har goda förutsättningar att bli sedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolgården utvecklas ständigt och närheten till grönområden utnyttjas flitigt. Om du vill veta mer om Innovitaskolan Vällingby Park kan du gå in på vår hemsida.
Vi söker dig som är förskollärare alternativt grundskolelärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Tjänsten är ett vikariat och innebär ett huvuduppdrag i förskoleklass men genom engagemang och delaktighet bidrar du även till fritidshemmets kvalité och undervisning under eftermiddagstid. Du är en person med stor flexibilitet som är van att arbeta tillsammans med elever utifrån en stor karta extra anpassningar. Du har en kommunikativ förmåga och samverkar med kollegor för elevernas bästa. Du kan driva skolutveckling och är van att arbeta digitalt. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Vi söker en lärare som är lugn och trygg i sitt ledarskap både i klassrummet och utanför klassrummet. Du ska ha ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
Vi erbjuder:
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder. Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
vikariat till och med 2026-06-18.
Tjänstgöringsgrad 100 %.
Semestertjänst.
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna:
rektor, midia.skau@innovitaskolan.se Ersättning
