Lärare till Försäljning och serviceprogrammet
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om Praktiska Gymnasiet
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
Praktiska Gymnasiet Malmö City
Skolan befinner sig i nya lokaler på Industrigatan 15 i Malmö. Det finns ca 280 elever på skolan och 30 medarbetare. Vi har 5 olika program med Barn och Fritid, Vård och omsorg, Försäljning och Service, VVS och Fastighet samt Industriteknik.
Ditt uppdrag
Till vår skola söker vi en lärare till Försäljning och Service-programmet. Vi söker dig som inte endast har ett inspirerande cv. Du behöver också kunna få med dig eleverna in i din sal. Relationerna mellan dig och eleverna är nyckeln till lärandet. Vi söker en person som vill vara med och driva och utveckla elevernas nyfikenhet och självförtroende på programmet. Hos oss finns det all möjlighet att ge eleverna guldbiljetten till en examen om du visar att du tror på dem.
Som undervisande lärare hos oss kommer du ingå i ett team med andra lärare, både andra lärare på Försäljning och Serviceprogrammet men också andra pedagoger. Du förväntas vara en inlyssnande person men också komma med idéer till förbättrad undervisningskvalitet och skapa situationer och möjligheter för våra elever att nå hela vägen till examensdagen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Du kommer att undervisa i bland annat; Handel, Affärskommunikation, Entreprenörskap, Ledarskap mm.
Då skolan har heltidsmentorer så ingår inte mentorskap i tjänsten, dock ingår att man tar ansvar för relationerna.
Du har god dokumentationsvana, erfarenhet av att undervisa, följa upp och utvärdera din undervisning, ha god kännedom om elevens närvaro och ta ansvar för att den utvecklas till det bättre. Du har en god kommunikativ förmåga och kan även möte de arenorna utanför skolan, som tex elevernas APL-platser. Vårt mål är att eleverna ska se fram emot att gå på just dina lektioner eftersom vi är ett tillåtande klimat där man får både lyckas men också misslyckas.
Då vi är en mindre gymnasieskola förväntas det att vi hjälps åt på skolan. Vi är ett lag som spelar ihop och du har egenskaper som flexibel och lösningsfokuserad. Är man anställd hos oss är vi alla en god förebild för våra elever och vi tycker om att umgås där eleverna är. Det är meriterande om du arbetat som undervisande lärare tidigare. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket. Behörighet är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du får rätt förutsättningar för att utvecklas in i din roll. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 25-01-31. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Claes Calmram på 0760-509682 eller via mail claes.calmram@praktiska.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
