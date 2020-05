Lärare till förberedelseklass, Björkskataskolan åk 7-9 - Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 - Grundskolelärarjobb i Luleå

Prenumerera på nya jobb hos Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9

Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 / Grundskolelärarjobb / Luleå2020-05-29Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Björkskataskolan ligger i stadsdelen Björkskatan, ca 4 km från Luleå Centrum. Det här läsåret är antalet 338 elever i åldrarna 13 16 och vi förväntas öka till nästa läsår till ca 360 elever. Björkskataskolan är totalt nyrenoverad med nya golv, nya ytskikt och dessutom helt miljöanpassad efter nutidens krav gällande luft, ljud och ljus. Möjligheter för idrottsliga aktiviteter under skoltid och fritid är stort då både fotbollsplan och isrink finns i nära anslutning till skolan, samtidigt som närheten till Ormberget ger möjligheter till olika aktiviteter under åretVision: Björkskataskolan är möjligheternas skola där goda relationer, bra arbetsmiljö och kunskap leder oss framåt.2020-05-29Vi söker dig som vill vara med och starta upp och arbeta i en förberedelseklass för nyanlända på Björkskataskolan. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara;Undervisning av elever i förberedelseklass.Medmentor för en grupp elever.Leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas.Bedöma, dokumentera och följa upp den enskilda elevens behov och kunskapsutveckling.Du har ett nära samarbete med kolleger och vårdnadshavare samt deltar aktivt i skolans kontakter med samhället i övrigt.Du är delaktig i att initiera och genomföra olika kartläggningar och individuella studieplaner tillsammans med SYV och studiehandledare.Vi söker dig som uppfyller följande krav:Du ska ha lärarlegitimation och behörighet att undervisa i svenska som andraspråk (SvA) på mellan eller högstadiet.Vi ser det som meriterande om:Du har yrkeserfarenhet av att arbeta med nyanlända/flerspråkiga elever och har ett interkulturellt förhållningssättDu har kunskap om och erfarenhet av att arbeta språkutvecklandeDu har en bred ämneskompetensDu har kunskap om läs -och skrivutvecklingÖVRIGTVi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.Tips!Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommunAlla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobbVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 20200813. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-10Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-95244201