Lärare till El- och energiprogrammet Praktiska gymnasiet Karlst - Praktiska Sverige AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Karlstad

Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Karlstad2021-04-15Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola. Sedan dess har vi vuxit och idag har vi 33 skolor runt om i Sverige. Hos oss går elever som vill börja jobba. Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft - och utbildar därefter.Läs mer om oss på www.praktiska.se. Välkommen till gemenskapen!Om Praktiska GymnasietPraktiska gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi vet att bra yrkesutbildning gör att ungdomar får jobb direkt efter gymnasiet och därmed får en chans att etablera sig som unga vuxna i samhället. En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv och det gör att samhället utvecklas som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har sin plan klar för sig. Vi tror nämligen att alla behövs och kan bidra på arbetsmarknaden.Praktiska gymnasiet i Karlstad har precis flyttat in nya lokaler och kommer mer nya lokaler i sommar. Vi har ett högt söktryck och både elever och personal trivs hos oss.2021-04-15Vi söker en positiv lärare till El- och Energiprogrammet, inriktning elteknik, som vill utveckla jobbsugna talanger. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda dina elever dit!Vår skola är populär och vi behöver nu ytterligare en lärare till programmet.Du kommer att vara en av lärarna som undervisar eleverna i bland annat elinstallationer, ellära och installationer av kommunikationsnät Undervisningen kommer att ske i alla tre årskurserna.Klasserna på skolan är små och ger goda förutsättningar för att se varje individ. Tjänsten innebär att du som lärare ska planera och bedriva undervisning enligt gällande läroplan, inom yrkeskurserna som också omfattar arbetsplatsförlagt lärande. Du kommer få vara med och coacha framtida elektriker både socialt och kunskapsmässigt genom deras tid på Praktiska Gymnasiet. Du kommer även att vara delaktig i gemensam planering på skolan och vid olika evenemang. Du kommer få vara mentor för elever och stötta dem i deras studier i deras tid på skolan.Vi är en liten skola så alla hjälps åt med det som behöver göras. Vi kan erbjuda en spännande och lärorik arbetsplats där vi lägger stor vikt vid samarbete mellan personal och där du får goda möjligheter att påverka ditt arbete. Vi är stolta över vår skola som erbjuder en trygg och säker skolmiljö som säkerställer elevernas studiero. Detta generar en naturlig framtidstro hos eleverna och harmonisk arbetsmiljö. Vi jobbar aktivt med vår värdegrund och för att skapa en framtida bransch för alla, oavsett bakgrund eller kön.Tjänsten är en tillsvidaresanställning med start 10 augusti. Tjänsten är på 100%. Fast månadslön. Provanställning tillämpas.Du är legitimerad yrkeslärare för El- och energiprogrammet eller har annan adekvat utbildning. Du är utbildad elektriker med erfarenhet från installation eller industri. Det är särskilt meriterande om du har goda kunskaper inom Ellära.Då utbildningen sker i samverkan med den lokala branschen är god lokalkännedom och god branschkunskap också meriterande. Körkort är ett krav för arbetet.Du är ansvarstagande och har lätt för samarbete. I ditt arbete samverkar du med elever, vårdnadshavare, andra undervisande lärare, elevhälsa och många andra yrkesgrupper.Du är väl förtrogen med skolans regelverk och har kunskaper samt erfarenhet inom området. Vi söker dig som har ett stort engagemang och drivkraft och vill bidra till att verksamheten uppnår uppsatta mål. Den personen som vi ser hos oss är kreativ och öppen för nya idéer och tankesätt.Personliga egenskaper: Flexibel, Stabil, Samarbetsförmåga, Kulturell medvetenhet - Mångfaldsmedveten.Vi erbjuderVi jobbar som ett sammansvetsat team och säkerställer att du inledningsvis får rätta förutsättningar att utvecklas in i yrkeslärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 20210420. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Tobias Ejdeholm på 0767905290 eller via mail tobias.ejdeholm@praktiska.se Varmt välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-20Praktiska Sverige AB5693813