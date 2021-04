Lärare till El- och energiprogrammet Oscarsgymnasiet - Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen - Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) i Oskarshamn

Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) / Oskarshamn2021-04-02Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Med havet som fond och skogen runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.Att jobben finns här gör boendefrågan till en av våra viktigaste utmaningar och just nu ser vi flera spännande bostadsprojekt växa fram - en spännande satsning som knyter samman hamnområdet med stadskärnan och ytterligare förstärker den unika kopplingen mellan hav och land.Nya boenden ger ännu mer liv till en redan levande stadskärna, med ett varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö, samtidigt som vi ser staden växa även i utkanterna, med flera nya handelsområden.Det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med i framtiden. Vare sig det gäller prestationerna på idrottsarenan eller upplevelserna på scenen.Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.Den här tjänsten som lärare till El- och energiprogrammet har placering på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. Här finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram, som även de kan ge högskolebehörighet. Dessutom erbjuds samtliga introduktionsprogram, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI. Eleverna får möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter inom det område som de brinner för, få en grund för att gå vidare i livet och förutsättningar för såväl fortsatta studier som ett spännande yrkesliv.Oscarsgymnasiet är Möjligheternas skola - vi satsar på Dig, framtiden och världen.2021-04-02Vi söker en yrkeslärare som kommer att undervisa elever på El- och energiprogrammet med inriktning energiteknik.Vi söker dig som arbetar med eller har dokumenterad erfarenhet av området energiteknik.I detta ingår erfarenhet av industriella underhållssystem, utbildning inom eller dokumenterad erfarenhet av vatten/avloppsrening, kraft och värmeteknik, processkemi samt mät- och reglerteknik.Dokumenterade CAD-kunskaper inom VS- eller EL-konstruktion och/eller processindustri är ett krav.Ingenjörsexamen inom Drift och underhåll kan vara en lämplig bakgrund.Ämnen du kommer att undervisa i är Energiteknik 1 & 2, Avhjälpande underhåll, Förnybar Energi, Kraft & värmeteknik, Konstruktionsteknik, CAD-specialisering, Industriell automationsteknik, Underhåll hydraulik & pneumatik och Ellära 1Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans ansvarar för elevernas lärande och utveckling mot målen och ett gott samarbete med näringslivet. I arbetet kommer du att planera det pedagogiska arbetet och skapa en meningsfull och utvecklande skoltid för eleverna. Du kommer även att delta i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Saknas lärarutbildning ingår det i tjänsten att läsa in denna från andra anställningsåret under arbetstid samt gå bredvid erfarna lärare.Lärarexamen är önskvärd och undervisningserfarenhet är meriterande.Vi söker dig som arbetar med eller har dokumenterad erfarenhet av området energiteknik.I detta ingår erfarenhet av industriella underhållssystem, utbildning inom eller dokumenterad erfarenhet av vatten/avloppsrening, kraft och värmeteknik, processkemi samt mät- och reglerteknik.Dokumenterade CAD-kunskaper inom VS- eller EL-konstruktion och/eller processindustri är ett krav.Ingenjörsexamen inom Drift och underhåll kan vara en lämplig bakgrund.Det är viktigt att du kan skapa goda relationer med både eleverna på skolan, deras föräldrar samt dina arbetskamrater.Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Erfarenhet av att handleda gymnasieelever eller nyanställda som elektriker är meriterande.Eftersom vi använder oss av IKT i undervisningen är det meriterande med grundläggande IT-kunskaper samt ett intresse för att utvecklas inom detta.Viss dokumentation är på engelska, såsom manualer och tekniska beskrivningar. Att läsa och förstå engelska är därför positiva förmågor.ÖVRIGTVi tillämpar löpande rekrytering, välkommen med din ansökan redan idag.För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.Vi har rökfri arbetstid.Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 2021-08-16.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen5670834