Lärare till el- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Hagfors Kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Hagfors Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Hagfors
2026-06-25
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagfors Kommun i Hagfors
, Kil
, Hammarö
, Säffle
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Tjänsten innebär undervisning i elkurser inom el-och energiprogrammet. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen planering, genomförande och uppföljning av lektionerna som du genomför. I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare för el- och energiprogrammet. I andra hand söker vi dig som är utbildad installationstekniker med arbetslivserfarenhet och intresse av att undervisa på gymnasieskolan. I tjänsterna ingår ett mentorskap vilket innebär att följa elevernas kunskapsutveckling och studiesituation samt ett stöd i elevernas utveckling mot att bli vuxen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Fackliga företrädare når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsen belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller barnomsorg.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
ARBETSPLATS ÄLVSTRANDSGYMNASIET
Älvstrandsgymnasiet är en del av Älvstranden bildningscentrum. På gymnasiet går det drygt 400 elever på något av våra tio nationella program. Inom gymnasiet har vi även introduktionsprogram, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och flera idrottsinriktningar.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors Kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS Arbetsplats
Hagfors kommun Kontakt
Rektor
Kristina Axelsson kristina.axelsson@edu.hagfors.se 076-1186248 Jobbnummer
9978726