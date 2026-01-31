Lärare till EE-programmet på Praktiska gymnasiet
2026-01-31
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Lärare till EE-programmet
På Praktiska gymnasiet studerar närmare 430 elever och vi är 43 medarbetare. Till största delen är vi ett lärlingsgymnasium. På skolan studerar elever inom Bygg- och anläggningprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS-programmet. Idag driver Praktiska 36 gymnasieskolor från Luleå i norr till Ystad i söder och vi har drygt 10 000 elever och över 1000 medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-31Bakgrund
Vi söker i första hand en elektriker då vi har elteknik inriktningen på skolan Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit! Utöver din yrkeskompetens ser vi att du har ett brett kontaktnät med din bransch. Då utbildningen sker till mer än 50 % ute på APL så är samverkan med det lokala näringslivet, god lokalkännedom och god branschkunskap meriterande. Körkort och egen bil är ett krav för arbetet då du regelbundet gör APL-besök hos dina elever.
Du har ett stort engagemang, är ansvarstagande, lätt för samverkan med elever, vårdnadshavare, undervisande lärare och elevhälsan. Du har drivkraft och vill ha förmånen att vara delaktig i utvecklingen och bidra till vår utbildningsverksamhet. Den personen som vi ser hos oss är kreativ och öppen för nya idéer och tankesätt.
Ditt uppdrag
Du kommer undervisa och handleda våra elever inom El- och energiprogrammet tillsammans med en annan EE-lärare. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmet som yrkesämnet. Utöver yrkesämnesspecifika kunskaper har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a mentor, genomföra APL-besök mm. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument och planeringar.
Vår målsättning är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att en duktig, erfaren, nyfiken lärare med positiva förväntningar på eleverna i klassrummet/yrkessalen gör skillnad. Vi ska förbereda eleverna inför arbetslivet eller vidare studier och din största uppgift är att leda eleverna dit. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att lyckas med våra elever.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast eller enligt överenskommelse. Tillsvidaretjänsten föregås av en 6 månaders provanställning.
Är du den vi söker?
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 260228. Tillsättning kan komma ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Joakim Hammar 070 650 80 72 eller via mail: joakim.hammar@praktiska.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Läs gärna mer på www.academedia.se. Ersättning
