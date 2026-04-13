Lärare till Björksätraskolan åk 7-9
2026-04-13
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Björksätraskolan är en F-9 skola med ca 800 elever, varav ca 380 elever på 7-9. Skolan ingår i ett av Sandvikens tre grundskoleområden, Södra grundskoleområdet. Där ingår förutom Björksätraskolan även Jernvallsskolan F-6 och Sätra skola F-6. Skolområdet leds av en rektor och på skolorna arbetar sammanlagt sju biträdande rektorer. Björksätraskolan tar man sig lätt till med allmänna kommunikationer samtidigt som närheten till skog och natur finns utanför fönstret. I skolans närhet finns det flera idrottsanläggningar som är möjliga att använda sig av. Skolan upplevs av elever, personal och föräldrar som en varm och välkomnande plats. Vi skapar goda förutsättningar för en trygg skoldag genom en aktiv elevhälsa, engagerad personal, fasta vikarier och elevcoacher. Legitimerade och engagerade lärare bidrar till att flertalet av våra elever lämnar skolan med en gymnasiebehörighet. På skolan har man höga förväntningar på lärare och elever vilket bidrar till goda resultaten. Höga förväntningar skapar förutsättningar för att eleverna ska våga sätta höga mål. En god samverkan med hemmet är något som prioriteras på skolan och en förutsättning för att nå elevernas mål. I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Vill duvara en del av Björksätraskolans framtid och påverka framtidens medborgare?
Inför HT 26 söker vi nu:
1 matematiklärarare, tillsvidareanställning 100%
1 trä- och mettallslöjdslärare, tillsvidareanställning 100%
Tjänster kan kombineras utifrån sökandes behörigheter. Antalet tjänster kan komma att ändras utifrån de organisatoriska förutsättningarna vid terminsstart.
Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade lärare i matematik och trä- och metallslöjd. Ämnena kan kombineras på olika sätt beroende på behörighet och verksamhetens behov. På vår skola går cirka 380 elever och vi är runt 60 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö där elevens bästa alltid står i fokus. Här finns ett nära samarbete med elevhälsan, bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare, och vi arbetar systematiskt med relationellt ledarskap, tydlig lektionsstruktur och kollegialt lärande för att höja måluppfyllelsen och stärka elevernas motivation och lust att lära.
Som lärare i årskurs 7-9 blir du en viktig del i att skapa en undervisning där elevernas utveckling står i centrum. Du arbetar både självständigt och tillsammans med arbetslaget för att utveckla undervisningen på ett hållbart och genomtänkt sätt.
Du bidrar genom att:
* Skapa en undervisning som utgår från elevernas behov och förutsättningar
* Vara en tydlig ledare och förebild i klassrummet
* Bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete inom digitalisering, värdegrund och språkutveckling
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela erfarenheter och kunskap i kollKVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du anpassar undervisningen utifrån individens behov och skapar förutsättningar för lärande. Ett strukturerat arbetssätt hjälper dig att planera och följa upp undervisningen på ett tydligt och effektivt sätt.
Samarbete är en naturlig del av vardagen. Du arbetar lyhört tillsammans med kollegor, delar erfarenheter och bidrar till ett öppet klimat där undervisningen utvecklas gemensamt. I en föränderlig skolmiljö är det också viktigt att kunna ta till sig nya idéer och arbetssätt och att se möjligheterna i dem. Genom att vara utvecklingsorienterad bidrar du till skolans gemensamma lärande.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med behörighet för aktuell tjänst.
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor, Björksätraskolan 7-9
Anna Engblom anna.engblom@edu.sandviken.se 026-24 15 17 Jobbnummer
9849169