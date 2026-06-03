Lärare till Bergumsskolans SU-grupper
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Beskrivning
Skolområde 1 i Nordost innefattar tre skolor, Bergumsskolan F-9, Gunnilseskolan F-6 och Björsaredsskolan F-3 som ligger i natursköna Bergum-Gunnilse med goda kommunikationer med buss. I närheten finns det fina vandringsleder och cykelvägar samt en golfbana och god service samt handel, kultur och sportanläggningar i Angereds centrum. I skolområdet går sammanlagt ca 1100 elever och drygt 130 personal arbetar på våra skolor, inkluderat personal i skolkök och lokalvård
På Bergumsskolan i Olofstorp går cirka 800 elever från förskoleklass upp till årskurs 9 och personalen består av ett 80-tal medarbetare, inkluderat lärare, elevhälsa och övriga stödfunktioner. Skolan utgår sedan många år från en systemisk värdegrundsansats och förhållningssätt och vi arbetar aktivt främjande och förebyggande för att få ha en lugn, trygg och trivsam skola och arbetsplats för alla. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp för elever i åk 4-9 och det är till denna vi nu söker ytterligare en medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Eleverna i våra SU-grupp är uppdelade stadievis åk 4-6 och åk 7-9. Du kommer att ingå i arbetslaget runt SU-grupperna med övriga lärare och elevassistenter. Tillsammans arbetar ni för att stärka elevernas inlärningsprocesser och skapa en god lärmiljö. I arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför och följer upp din ämnesundervisning noga. Du förväntas även att arbeta med skolans utvecklingsarbete tillsammans med övriga kollegor och vara lyhörd för idéer och förslag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med påbörjan vid läsårsstart HT26.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i matematik och minst något ytterligare kärnämne (svenska eller engelska) för åk 4-9. Har du därtill ytterligare ämnesbehörigheter är det meriterande.
Arbetet kräver även att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god datorvana. Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov och NPF-diagnoser är ett krav.
Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Vidare krävs att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. För att lyckas i tjänsten ser vi att du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang, har förmåga att omsätta detta i praktiken. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas och förbättras såväl i din undervisning som i verksamheten i stort.
Stämmer ovan beskrivning in på dig?
Varmt välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
George Schedin-Portinsson george.schedin@grundskola.goteborg.se 031-3652439 Jobbnummer
9944604