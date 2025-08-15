Lärare till Benzeliusskolan
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vad roligt att du är intresserad av att jobba med oss på Benzeliusskolan!
Benzeliusskolan är en liten skola med stor gemenskap. Vårt pedagogiska förhållningssätt handlar om att ta fram och utveckla våra elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Kunskap, trivsel och trygghet är tre ledord som visar vägen för oss och vår vision är att alla elever ska trivas, känna sig trygga och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Nu behöver vi stärka upp i vårt lärarlag.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Vi behöver en lärare för undervisning till årskurs 3. Som lärare hos oss planerar och genomför du undervisning för elever. Du blir en del av vårt starka arbetslag av utbildade och legitimerade pedagoger. Förutom att du samarbetar med dina kollegor i arbetslaget så samarbetar du även med skolans speciallärare, kurator samt skolsköterska. Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är legitimerad lärare och har behörighet att undervisa i årskurs f-3. Vi vill att du är insatt i de senaste styrdokumenten som reglerar skolan och att du agerar utifrån dessa i mötet med elever, vårdnadshavare och personal.
Vi ser gärna att du har ett stort intresse att arbeta med elever och elevers lärande. Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla barn kan och vill utvecklas. Vidare förutsätter vi att du är duktig på att samarbeta med andra och att du delar med dig av de kunskaper och erfarenheter som du själv besitter.
Tillträde: 20 oktober
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om du erhåller tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
