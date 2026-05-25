Lärare till Anpassad gymnasieskolas nationella program
2026-05-25
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
På Anpassad gymnasieskola är vi ca 30 engagerade medarbetare med olika yrkesbefattningar som tillsammans skapar de bästa förutsättningar för eleven att nå målen. I nuläget har vi två nationella program samt ett individuellt program och vi håller till i olika lokaler på Falkenbergs gymnasieskola.
Arbetsuppgifter
Som lärare på programmen för Hälsa-, vård- och omsorg och för Handel och service på anpassad gymnasieskola, är ditt uppdrag att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att skaffa sig kunskaper för att kunna arbeta inom vård och omsorg i exempelvis äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet eller kunskaper för att arbeta i exempelvis butik och lager.
Du undervisar eleverna i en del av de kurser och ämnen som ingår i programmen, såväl gymnasiegemensamma som yrkesspecifika ämnen, i det här fallet för bl.a. Religion, Form och design, Lokalvård, Barnet i förskolan, och Vård och omsorg. Tillsammans med kollegor ansvarar du även för att placera och vägleda eleverna under de perioder av arbetsplatsförlagt lärande som ingår i utbildningen.
Undervisningen utgår från läroplanen för anpassad gymnasieskola. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Vid planering och individanpassning av undervisningen använder du dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt en vetenskaplig grund. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över arbetet, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat, där bedömning från APL vägs in.
I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö samt verkar för att eleverna lär sig vikten av en säker arbetsmiljö för ett hållbart yrkesliv. Du ansvarar även för eventuell utrustningen som används i utbildningen och lär eleverna att vårda den. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I syfte att säkerställa tillgången till arbetsplatsförlagda praktikplatser ingår det att skapa och vårda nätverk.
Vi genomför intervjuer fortlöpande. Varmt välkommen med ansökan!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning och/eller har lärarlegitimation med inriktning mot gymnasieskolans yrkesämnen inom våra båda program. Legitimation att undervisa i religion och form och design/estetiska ämnen är meriterande. Du har erfarenhet av att samordna och upprätthålla goda kontakter med APL-platser.
Erfarenhet av arbete i anpassad gymnasieskola och erfarenhet av att arbeta med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
Du ska ha förmåga att planera individanpassad och varierad undervisning utifrån översiktlig pedagogisk plan. Du ska ha förmåga att integrera digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, dokumentation och kommunikation. Arbetet kräver att du har god samarbets- och kommunikativ förmåga, är duktig på att hitta flexibla lösningar både i dialoger med eleverna och i undervisningen.
Du är en professionell, ansvarstagande och tydlig ledare som kan fatta beslut, strukturera och organisera. Ditt ledarskap präglas av förmåga att sätta gränser och du är en god representant för vår värdegrund. Du skapar förståelse för vikten av säker arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
Du har ett relationellt förhållningssätt och förmågan att bygga och anpassa relationer utifrån varje elevs förutsättningar, behov och den situation som råder i syfte att skapa meningsfullhet och tydlighet i lärandet och synliggöra elevernas progression.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327815 - 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Falkenbergs kommun
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Biträdande rektor
Charlotte Svensson Dos Santos 0346-88 64 53 Jobbnummer
