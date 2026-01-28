Lärare till Älgens fritidshem i Älghult
Uppvidinge kommun, Förskoleverksamhet / Pedagogjobb / Uppvidinge Visa alla pedagogjobb i Uppvidinge
2026-01-28
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Förskoleverksamhet i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Vi är ett fritidshem med cirka 25 elever. Under morgnar och eftermiddagar samarbetar vi med förskolan. När eleverna är i skolan arbetar personalen på förskolan. Tjänsten innebär därför arbete både på förskolan och på fritidshemmet, där huvudansvaret ligger på fritidsverksamheten.
Vill du vara med och göra skillnad och arbeta i ett utvecklingsinriktat team? Då hoppas vi att du söker tjänsten som lärare i fritidshem på Älgens fritidshem. Här har du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Genom ditt pedagogiska kunnande och ditt förhållningssätt bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för varje elev
På Älgens fritidshem vill vi ge eleverna det allra bästa och våra medarbetare en trivsam arbetsplats präglad av samarbete, gemenskap och möjligheter till utveckling. Trivsel och glädje är viktiga för oss, så om du vill bidra med engagemang och en positiv inställning är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att en positiv och utvecklingsfrämjande miljö skapas för varje elev samt för hela gruppen. Du är flexibel och lösningsfokuserad. Såväl öppning som stängning av fritidshemmet ingår i uppdraget. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar och genomför undervisning i fritidshemmet utifrån dessa.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare i fritidshem eller som har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* har tidigare erfarenhet från undervisning i fritidshemmet.
* är professionell i din yrkesroll.
* är strukturerad, planerar och prioriterar självständigt ditt arbete.
* har en god pedagogisk förmåga och förståelse för elevers svårigheter och olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
* tar ansvar, är engagerad, tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302462". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Förskoleverksamhet Kontakt
Rektor
Elin Hägglund elin.hagglund@uppvidinge.se 0474-476 34 Jobbnummer
9708483