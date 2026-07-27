Lärare till Akutskolan
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Vill du göra skillnad för elever som har det tufft i skolan? Hos oss får du jobba med elever i behov av särskilt stöd i mindre grupper med hög personaltäthet. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker ibland självständigt men oftast i nära samarbete med kollegor. All undervisning på Akutskolan sker i mindre undervisningsgrupp med nära samarbete med kollegor. Vi tar emot elever i åk 4-9 och de flesta hos oss går i åk 7-9. Du kommer därför främst att undervisa på högstadienivå men undervisning kan även ske på mellanstadienivå.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare, kollegor och andra samhällskontakter kring eleven. Du utgår från den elevgrupp du möter och jobbar med den planering som varje elev har med sig från sin ordinarie skola. Utifrån den planeringen skapar du en anpassad och utmanande undervisning där du stöttar eleven pedagogiskt och socialt i sin skolgång. Undervisning sker främst i alla kärnämnen. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Akutskolan utgör en tillfällig placering för elever i åk 4-9. Vi tar emot elever som är under disciplinära åtgärder och i behov av extra stöd, socialt och pedagogiskt. Här tar vi emot elever upp till fyra veckor, vilket innebär en varierad vardag där du genomför anpassad undervisning i ett mindre sammanhang.
Akutskolan, som är en del av Linköpings kommuns special- och stödverksamhet, bedriver sin verksamhet i mindre grupp med hög personaltäthet, där det även ges möjlighet för eleverna att träna socialt samspel. Eleverna möts av tydliga, trygga och stabila vuxna. Vi arbetar nära eleverna och utgår från de behov som uppstår.
Vi erbjuder ett arbete som utgår från ett elevnära arbetssätt, vilket innebär att vi lägger stor vikt vid att skapa undervisning som grundar sig i elevernas nyfikenhet och förutsättningar. Vi söker dig som som vill vara med och göra skillnad för elever som har det tufft i skolan, trivs med att arbeta i team nära kollegor och som gillar att hitta kreativa lösningar på utmaningar.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och NO i åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i matematik, engelska eller NO i åk 4-9 eller har behörighet i andra kärnämnen i åk 4-9.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7-9 under minst ett läsår. Vidare är det meriterande om du har jobbat i särskild undervisningsgrupp.
I din roll som lärare på Akutskolan har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare på Akutskolan skapar du aktivt goda relationer med de du möter i din yrkesroll. Du skapar delaktighet för eleverna och bemöter dem utifrån deras individuella förutsättningar. Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17484
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Verksamhetschef
Jessica Möller Ljungberg jessica.moller-ljungberg@utb.linkoping.se +4613262709 Jobbnummer
10011993