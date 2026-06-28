Lärare till åk 4, Noblaskolan Nya Hovås
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare åk 4-6 Noblaskolan Nya Hovås
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är utbildad lärare för åk 4-6 på vår skola. Nuvarande läsår kommer du att arbeta som klasslärare för en åk 4. Tjänsten innebär att du tillsammans med kollegor i arbetslaget planerar och genomför undervisning i de teoretiska ämnena. Du kommer undervisa i matematik och svenska i din egen klass samt SO i din och två parallellklasser.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i form av ferietjänst med 6 månaders provanställning. Publiceringsdatum2026-06-28Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-6. På vår enhet undervisar vi åk F-5 men har även en tillhörande förskola samt ett högstadie där åk 6-9 går. Dessa tre enheter ligger i olika byggnader nära varandra.
På Noblaskolan har vi höga ambitioner för våra barn och elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och intresse för att utveckla våra elevers kunskap och samarbeta kollegialt. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du vill arbeta tillsammans med ditt arbetslag för att skapa en trygg, spännande och lärorik miljö för eleverna. Vi tror att du är en strukturerad lärare, som vet vikten av att skapa goda relationer för bästa resultat. Du är väl förtrogen med våra styrdokument och du har en god förmåga att ta tillvara på alla elevers olika kompetenser. Vi ser att du som söker tjänsten är erfaren, lugn, trygg och vill bidra till en bra skoldag för alla våra elever.
Hos oss på Noblaskolan Nya Hovås får du utvecklas och vara en del av ett engagerat och duktigt kollegium där vi både stöttar och utmanar våra elever för att de ska nå en ännu högre måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som för oss innebär att du har en helhetssyn på elevers lärande och arbetar medvetet för att skapa en trygg arbetsmiljö för våra elever.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).
Ferietjänst. Omfattning 100% . Tillträde 11/8.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Emma Johansson. emma.johansson2@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Emma Johansson emma.johansson2@noblaskolan.se Jobbnummer
9982138