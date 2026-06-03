Lärare textilslöjd till Vibackeskolan
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Gymnasielärarjobb / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb i Sundsvall
2026-06-03
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Vibackeskolan är en F-9 skola som ligger mitt i centrala Alnö. Skolan har drygt 700 elever och ca 90 medarbetare med olika kompetenser, organiserade i team, ämneslag och lärgrupper. Skolan har precis genomgått en stor utbyggnad samt en genomgripande renovering, vilket innebär fina och ändamålsenliga lokaler och en bra utomhusmiljö.
Skolan består av flera fristående byggnader, där varje stadium har sin egen, vilket bidrar till att skapa det lilla i det stora. I skolan ligger Alnöns bibliotek samt Fritidsgården. Vibackeskolan är en skola för alla, en skola där alla kan växa och mogna. Elever som lämnar Vibackeskolan ska ha goda kunskaper, känna stolthet och bära med sig en känsla av att ha lyckats.
Så här bidrar du i rollen som lärare
Undervisning i ämnet textilslöjd på låg-, mellan- och högstadiet. Uppdraget avser vikariat under tiden ordinarie lärare studerar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation och har en ämneslärarutbildning med behörighet att undervisa i textilslöjd. Som lärare har du ett genuint intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Du är en stabil och trygg person med god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi önskar att du är en tydlig ledare i klassrummet som bedriver välplanerad och strukturerad undervisning och skapar ett gott arbetsklimat tillsammans med eleverna.
Stor vikt läggs vid det pedagogiska ledarskapet och personlig lämplighet samt förmågan att skapa goda hållbara relationer.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Biträdande rektor
Johan Burlin 073-5102878 Jobbnummer
9944092