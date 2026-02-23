Lärare textilslöjd på Montessoriskolan Älvkullen
2026-02-23
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
Textilslöjdlärare åk 3-9 till Montessoriskolan Älvkullen
Kungälv | Tillsvidare
Vill du undervisa i textilslöjd på en liten skola där relationer, arbetsro och kreativitet får ta plats på riktigt?
Till hösten går vår uppskattade textilslöjdlärare i pension efter många år hos oss. Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar cirka 25 %. Den kan med fördel förläggas till en veckodag. Det finns eventuellt möjlighet att kombinera med ytterligare ämne för den som önskar.
Montessoriskolan Älvkullen ligger mitt i centrala Kungälv, halvvägs upp på Fontinberget med utsikt över Nordre älv. Här har vi närhet till både stad och natur, som vi regelbundet använder i undervisningen. Skolan är en liten F-9-verksamhet med cirka 140 elever och runt 30 medarbetare. I huset har vi också vår förskola med cirka 25 barn.
Vi har ett eget kök där maten lagas från grunden varje dag, och eleverna äter i sina klassrum för att skapa lugna och harmoniska måltider. Den lilla organisationen gör att vi känner våra elever väl, samarbetar tätt över stadiegränserna och har korta beslutsvägar.
Som textilslöjdlärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i årskurs 3-9 utifrån Lgr22. Du möter eleverna både i deras första stygn och i mer avancerade projekt, och får möjlighet att bygga progression över flera år. Vi ser gärna att du vill fortsätta utveckla ämnet, kanske genom att arbeta med hållbarhet, återbruk eller ämnesövergripande samarbeten. Du samarbetar nära med vår trä- och metallslöjdslärare. Skolans litenhet ger dessutom gott om utrymme för idéer och initiativ, och vi uppskattar lärare som vill bidra till helheten.
Vi arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik, vilket innebär att vi strävar efter att hjälpa eleverna att bli självständiga och ta ansvar för sitt eget lärande. I slöjden ser vi hur koncentration, uthållighet och skaparglädje växer fram när eleverna får arbeta praktiskt och i egen takt. Vår målsättning är att varje elev ska bli sedd, utmanad och få utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Som ny lärare hos oss får du en kollega med avsatt tid för att stötta dig i introduktionen, både i pedagogiska frågor och i det praktiska vardagsarbetet. Samarbete och öppenhet är centrala delar av vår kultur.
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i slöjd/textilslöjd och som är trygg i ditt ledarskap. Du har god förmåga att skapa struktur och arbetsro samtidigt som du bygger relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Erfarenhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan.
Provanställning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
