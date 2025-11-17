Lärare textilslöjd 80-100% till Fjällenskolan
2025-11-17
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Fjällenskolan - en bra grund för framtiden.
Vi är en skola som har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och som ligger i Viksjö i ett småhusområde. Skolan har ca 760 elever. Vi arbetar i arbetslag för ett nära samarbete kring våra elevers utveckling, såväl den sociala som den kunskapsmässiga. Sedan 2011 arbetar vi med digitala verktyg på olika sätt, bland annat har vi Smartboards uppsatta i klassrummen F-3, eleverna i åk 4-9 har en egen bärbar dator.
Vi vill ta vara på att vi har elever från sex till femton år genom att ha gemensamma temadagar för hela skolan där de äldre eleverna arbetar tillsammans med de yngre barnen/eleverna. Ytterligare en del i att ta tillvara hela verksamhetens kunskaper och erfarenheter är att vi har gemensam pedagogisk ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsområde vars syfte är att driva på och förankra skolutveckling.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Fjällenskolan - en stabil grund för framtiden.
Vi är en skola som har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och är belägen i ett småhusområde i Viksjö. Skolan har ca 600 elever och 90 medarbetare. Skolan är organiserad i team och arbetslag för ett nära samarbete kring våra elevers utveckling - kunskapsmässig såväl som social.
Från och med augusti har Fjällenskolan som mål att höja resultaten i våra arbeten kring våra elevers närvaro, trygghet och studiero samt kvalitet i undervisningen som inkluderar både tillgängligt lärande, effektiva lektioner, tydlig lektionsstruktur och utvärderingar som arbetssätt.
Vi utgår från ett helhetsperspektiv där vi tar tillvara allas kompetenser samt bygger en skola där alla ska känna trygghet, arbetsglädje och framtidstro.
Vi vill att vår personal ska trivas på skolan genom att både kompetens, nyfikenhet och samarbetsglädje ska harmonisera med varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet av att arbeta som textilslöjdslärare och som är intresserad av att se andra människor växa och utvecklas samt är en god ledare i klassrummet. Skulle du dessutom ha behörighet i andra ämnen skulle det vara positivt. Du tar egna initiativ med elevens bästa i fokus och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och tänker utanför boxen för att hitta de bästa lösningarna för eleven. Du gillar att fatta egna beslut men känner att samarbete med andra är en förutsättning för ett lyckat arbetsresultat. Du har fokus på elevers delaktighet. Du samverkar utan svårigheter med vårdnadshavare, kollegor och är lojal med fattade beslut.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.

Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
