Lärare svenska som andraspråk och annat ämne GKC
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum / Gymnasielärarjobb / Gnosjö Visa alla gymnasielärarjobb i Gnosjö
2026-06-22
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Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Gnosjöandans Kunskapscentrum, GKC, den lilla skolan med det stora hjärtat, vackert belägen vid Töllstorps friluftsområde. Här erbjuder vi utbildning och lärande på nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram och vuxenutbildning i ljusa och moderna lokaler.
Hos oss på GKC råder en anda som kännetecknas av professionella nära relationer till våra elever och studerande där vi arbetar utifrån visionen Hur kan vi stimulera varje elev till att vilja och kunna nå sin fulla potential? Vi ser samverkan mellan skolans olika professioner som en styrka och förutsättning för att öka måluppfyllelsen bland våra elever.
Gå in på vår hemsida www.gkc.se
eller på våra sociala medier för att få se mer av skolan.
Varmt välkommen att söka tjänsten och bli en del av GKC-andan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och driven gymnasielärare i Svenska som andraspråk och annat ämne som brinner för att stötta elever i deras språkutveckling. Tjänsten kan anpassas utifrån din kompetens.
Som lärare hos oss kommer du att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån gällande styrdokument
Anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och språkliga nivåer
Arbeta med formativ bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling
Skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö
Ha kontakt med vårdnadshavare och externa samarbetspartners vid behov
I uppdraget ingår även mentorskap samt att ingå i arbetslag/programlag. Du förväntas bidra aktivt till skolans pedagogiska utvecklingsarbete och samverka med kollegor kring planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.Kvalifikationer
• Lärarexamen med behörighet att undervisa i Svenska som andraspråk och gärna annat ämne.
• Förmåga att skapa goda och tillitsfulla relationer med elever och kollegor
• God samarbetsförmåga och professionellt förhållningssätt
• Engagemang för elevers utveckling, lärande och måluppfyllelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete inom gymnasieskolan
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-06 Eller efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vill du arbeta på en liten skola där du får stort inflytande och nära relationer till både elever och kollegor? Då ser vi fram emot din ansökan!
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333204". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
335 80 GNOSJÖ Arbetsplats
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel. 0370-33 10 00 Jobbnummer
9973221