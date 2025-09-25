Lärare Svenska som andraspråk
Edukatus Alliance AB / Grundskollärarjobb / Ronneby Visa alla grundskollärarjobb i Ronneby
2025-09-25
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Ronneby
, Karlshamn
, Kristianstad
, Växjö
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor.
Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.
Lärare i Svenska som andraspråk åk 6-9 - Silverbergsskolan, Ronneby
Silverbergsskolan i Ronneby är en F-9 skola som välkomnar cirka 220 elever.
Belägen i en miljö med närhet till skog och natur, inklusive den vackra Brunnsparken, erbjuder vår skola en inspirerande plats för lärande och utveckling.
Vi erbjuder en trygg, inkluderande och varm atmosfär där elevernas utveckling alltid står i centrum. Vårt arbetssätt bygger på en sammanhållen undervisning från förskoleklass till årskurs 9, och vi värdesätter elevernas delaktighet och inflytande i sitt lärande.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i Svenska som andraspråk (SvA) för årskurs 6-9.
I rollen ingår att:
Planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanen (Lgr22).
Arbeta för att utveckla elevernas språk, kunskaper och självkänsla.
Anpassa undervisningen efter olika behov och förutsättningar.
Stötta elevernas lärande och dokumentera deras utveckling.
Bidra till skolans gemensamma arbete med värdegrund och trygghet.
Att vara lärare hos oss innebär också att du får möjlighet att utveckla nya arbetssätt tillsammans med engagerade kollegor. Du blir en viktig del i vårt arbete för att alla elever ska nå sina mål och samtidigt känna glädje och nyfikenhet i lärandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet i Svenska som andraspråk.
Har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar.
Är flexibel, ansvarstagande och samarbetsinriktad.
Vill vara med och bidra till en skola där elevernas språkutveckling är en central del av lärandet.
Tjänsten omfattar 100%, med 6 månaders provanställning som sedan kan leda till tillsvidareanställning.
Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer och rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden. Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta:
Rektor: emelie.henriksson@silverbergsskolan.se
Biträdande rektor: helena.falkstad@silverbergsskolan.se
Biträdande rektor: jennie.otfors@silverbergsskolan.se
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Skolalliansen Grundskola, Ronneby Jobbnummer
9527184