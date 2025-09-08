Lärare svenska som andra språk 7-9 och förberedelseklass 4-9
Perstorps kommun / Grundskollärarjobb / Perstorp Visa alla grundskollärarjobb i Perstorp
2025-09-08
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perstorps kommun i Perstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för invånarna i Perstorp. Vi erbjuder dig en arbetsplats med mycket arbetsglädje, där utveckling och lösningsfokus är framträdande drag. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår.
Perstorps kommun ligger i ett av Sveriges mest expansiva område, Öresundsregionen. Du hittar oss centralt i norra Skåne där vi omsluts av underbar natur som inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter. Kommunen har cirka 7 500 invånare och runt 560 tillsvidareanställda. I kommunen finns ett starkt näringsliv och folkhälsofrågorna ligger högt på agendan.Publiceringsdatum2025-09-08Beskrivning
På Centralskolan i Perstorp finns cirka 550 elever i årskurserna 4-9 och cirka 70 medarbetare.
Vi arbetar kreativt med elevernas progression i fokus, såväl socialt som kunskapsmässigt. Arbetet hos oss genomsyras av nyfikenhet, relationsbyggande och förmågan att arbeta i arbetslag med eleven i centrum. Nu har du chansen att bli en del av vårt eminenta och roliga kollegium!
Vi söker en lärare i svenska som andraspråk till åk 7-9 och undervisning i förberedelseklass 4-9 på Centralskolan i Perstorp. Du kommer att ha flera kollegor som också är lärare i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 och som även undervisar i förberedelseklass.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 samt förberedelseklass åk 4-9. Förberedelseklassen kommer vara uppdelad i mindre grupper i olika åldrar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är behörig lärare åk 7-9 i ämnet svenska som andraspråk.
- Har dokumenterad utbildning i läs- och skrivinlärning.
- Har erfarenhet av att undervisa nyanlända i svenska språket.
- Visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och studiero i klassrummet och som ser det som en självklarhet att arbeta med inkludering och individualisering.
- Har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom skolan. Vi uppmuntrar därför dig att i anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Det kan du göra via polisen.se.
Vi kommer genomföra denna rekrytering löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/63". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps kommun
(org.nr 212000-0910) Arbetsplats
Barn och Utbildning, Skola Kontakt
Marcus Fornbacke 0435-39123 Jobbnummer
9498416