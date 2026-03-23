Lärare svenska/SO årskurs 7-9
2026-03-23
Förmåner
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välbefinnande.
En personlig mentor för nya kollegor som stöttar din utveckling.
Möjligheter till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling.
Möjlighet att få hjälp med att hitta boende.
Tillgång till egen dator samt schemalagd tid för planering och reflektion.Publiceringsdatum2026-03-23Beskrivning
Är du redo för ett meningsfullt och utvecklande arbete? Vi söker nu en engagerad lärare i svenska och SO för årskurs 7-9 till Klockarhagsskolan.
Hos oss möts du av en modern och trivsam skola med engagerade kollegor och elever som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi värdesätter goda relationer, samarbete och ett professionellt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Klockarhagsskolan är en F-9-skola med cirka 530 elever och är centralt belägen i Hällefors. Vi arbetar aktivt med språk- och kunskapsutveckling samt erbjuder kompetensutveckling inom bland annat NPF. Vår elevhälsa är väl fungerande och vi strävar efter att skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö för alla elever.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i svenska och SO för årskurs 7-9 kommer du att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i dina ämnen.
Vara klassföreståndare tillsammans med en kollega.
Följa upp elevernas kunskapsutveckling och genomföra bedömning.
Ha kontakt med vårdnadshavare och hålla utvecklingssamtal.
Samarbeta nära med kollegor och elevhälsa för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande.
Bidra till en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och SO för årskurs 7-9.
Du har:
Goda pedagogiska insikter och ett tydligt ledarskap i klassrummet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Förmåga att skapa och bibehålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Ett lugnt, tryggt och professionellt förhållningssätt.
Förmåga att vara tydlig och lyhörd i din kommunikation.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av undervisning i svenska och SO.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och provanställning kan förekomma.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan eller ta med dem till intervjun.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhet bildning, Grundskola, 7-9 Hällefors Kontakt
Marie Karlsson 0591-64159 Jobbnummer
9814781