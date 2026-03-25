Lärare svenska och engelska till Forssaklackskolan
2026-03-25
Forssaklackskolan är en skola med ca 460 elever. Vi är organiserade i tre arbetslag som leds av en biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat med en hög grad av självbestämmande gällande frågor som elevansvar, planering och resursanvändande. Vi har en organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling.
På skolan finns också ett arbetslag som arbetar med praktiska frågor som vikarieanskaffning, inköp, IT och lokalfrågor. Vi har också ett ytterligare arbetslag som arbetar med värdegrundsfrågor och elevhälsa.
På Forssaklackskolan prioriterar vi kollegialt lärande och det genomsyras i både arbetslag och ämneslag.
Under de senaste åren har vi, tillsammans med eleverna, arbetat fram en tydlig lektionsstruktur som vi alla följer.
Vi har också från hösten -25 valt att ha tre heltidsmentorer som ett stöd till våra elever och även som ett komplement till våra pedagoger.
Från och med vårterminen 2027 kommer vi att flytta till helt nya stora moderna lokaler.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
Hos oss står elevernas nyfikenhet, kreativitet och lust att lära i centrum. Nu söker vi en lärare i svenska och engelska på heltid som vill vara med och skapa en inspirerande och inkluderande lärmiljö.
Som lärare hos oss undervisar du i svenska och engelska och är en viktig del av elevernas utveckling både kunskapsmässigt och som individer. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med fokus på att väcka engagemang och motivation hos varje elev.
Hos oss är samarbete på riktigt viktigt. Du blir en del av ett ämneslag där samarbete, idéutbyte och gemensam utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror att bra undervisning växer fram när vi planerar tillsammans, delar erfarenheter och stöttar varandra.
Vi erbjuder:
• Ett varmt och stöttande arbetslag
• Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
• En arbetsplats där idéer tas tillvara
• Elever som inspirerar och utmanar dig varje dagKvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Lärarutbildning med behörighet att undervisa i svenska och engelska.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
* strukturerad men också kreativ i undervisningen
* flexibel, lösningsfokuserad och kan möta elevers olika behov
* kunna samarbeta med elever och vårdnadshavare samt bidra till en positiv arbetsmiljö
* brinner för elevers lärande och vill väcka deras nyfikenhet
* kunna dokumentera utifrån de system som finns och följa och stötta elevers kunskapsutveckling
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av att arbeta som lärare.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Kontakt
Rektor
Anna Åberg 0243-749 51 Jobbnummer
9818021