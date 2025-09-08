Lärare svenska och engelska årskurs 7-9, vikariat
2025-09-08
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Jättestenskolan är Grums kommuns enda skola för årskurs 4-9 och är belägen i Grums tätort. Vi har cirka 460 elever fördelade på 21 klasser. Varje klass har sin/sina mentorer och alla klasser har ett eget hemklassrum. På skolan finns även anpassad grundskola. Sport- och simhall finns inom skolområdet. Idrottsplats, ishall och terräng-/orienteringsbanor, bibliotek med mera finns inom gångavstånd.
Hos oss gör du skillnad!
På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget. Tillsammans skapar ni en god lär- och arbetsmiljö för både elever och medarbetare samt deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Vi tror också att du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet samt att du kan ta initiativ, är lyhörd och har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer.
Vi ser gärna att du har god förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation. Hos oss har alla elever i årskurserna 4-9 tillgång till en egen chromebook och digitala läromedel.Kvalifikationer
Du är utbildad och legitimerad lärare i sv/eng åk 4-9. Du ska ha goda ämneskunskaper inom dina ämnesområden. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som mentor/klasslärare.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Blanketten beställs kostnadsfritt på www.polisen.se.
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få den hemskickad.
ÖVRIGT
