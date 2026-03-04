Lärare svenska i kombination med annat ämne
2026-03-04
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publicerad 2026-03-04
Gullmarsskolan 7-9 är kommunens enda högstadieskola, vilket ger fantastiska möjligheter att arbeta med kommunens samtliga ungdomar.
Vår skola är en viktig, social och kulturell mötesplats för våra 450 elever. Elever upplever hög trygghet och trivsel och vår skola präglas av goda relationer mellan elever och personal.
Hos oss arbetar över 70 medarbetare och vi har en mycket hög lärarbehörighet med hög kompetens. Vi har flera andra professioner utöver lärare som stödjer våra elever både i undervisningen och mellan lektionerna. De avlastar lärarna som därmed kan fokusera på lärandet och undervisningen.
Rektor leder skolan tillsammans med en biträdande rektor, som tillsammans med arbetslagsledarna utgör skolans ledningsgrupp.
Vi har små klasser, mycket resurspersonal och jämförelsevis låg undervisningstid, men också tillgång till en särskild undervisningsgrupp. Vår lärarpersonal ges vid behov möjlighet till handledning och nyutexaminerade lärare får mentorsstöd.
På skolan finns en aktiv personalklubb som ordnar aktiviteter och trevligheter för personalen, vilket kan vara en del i att vi har mycket låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och god trivsel.
Skolan har en väl utbyggd utvecklingsorganisation och arbetar med kollegialt lärande genom kollegiala utvecklingsgrupper, kollegiala besök och samplanering.Dina arbetsuppgifter
Du kommer undervisa våra elever i svenska och något annat ämne som din behörighet omfattas av. Därtill ingår klassföreståndarskap och en del i ett årskursarbetslag. Du kommer arbeta med samplanering och sambedömning tillsammans med ditt arbetslag och ämneslag. Du utvecklar din undervisning och deltar i vårt systematiska kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår fina skola tillsammans med kollegor, skolledning och elever. Du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan lyckas och att alla barn gör rätt om de kan.
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare och behörig att undervisa våra elever i svenska och annat ämne.
- är trygg i ditt ledarskap.
- kan differentiera din undervisning och ser samplanering och sambedömning som en självklar del av uppdraget. I arbetslaget har du stöd av andra behöriga lärare samt speciallärare i svenska på 200%.
- har ett gott bemötande och har en god förmåga att etablera och utveckla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, under förutsättning att du har en lärarlegitimation. Omfattningen är 100% och det är en ferietjänst. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tillsättning vid läsårsstart i augusti.
Utdrag ur belastningsregister krävs.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
