Lärare svenska årskurs 7-9
Region Gotland / Grundskollärarjobb / Gotland Visa alla grundskollärarjobb i Gotland
2026-07-02
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Solbergaskolan är en arbetsplats med cirka 630 elever och cirka 85 medarbetare. På skolan finns grundskola 7-9, särskilda undervisningsgrupper för färre elever med specifika utmaningar och resursskola tal- och språk 7-9. Skolan är lokalintegrerad med anpassad grundskola och ett samarbete finns.
Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget. Du är välkommen att titta in på vår hemsida, där finns aktuell information om vår verksamhet, hur vår elevhälsa är uppbyggd och resultat och måluppfyllelse. Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
I din roll bedriver du undervisning i svenska. Du kommer att undervisa i helklass i årskurserna 7-9. Du kommer ingå i ett kollegialt samarbete med andra lärare både i ämneslag och i din arbetsenhet. Mentorskap ingår inte i uppdraget i denna tjänst.
Vem är du?
Vi önskar att du är behörig lärare för åk 7-9. Meriterande är om du har utbildning inom ämnet svenska och erfarenhet av undervisning från åk 7-9.
Du är engagerad i att vägleda eleverna till goda resultat och hjälpa dem att träna och utveckla sina förmågor, samt få eleverna att känna delaktighet i det egna lärandet. Du är trygg i att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmåga att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesövergripande i team med övriga kollegor.
Du ska vara insatt i aktuella kursplaner, digitala verktyg och digital undervisning, kunna anpassa och analysera efter elevers behov samt känna till att undervisa i en tillgänglig lärmiljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Box 1341 (visa karta
)
621 24 VISBY Arbetsplats
Solbergaskolan Kontakt
Camilla Djurberg, Sveriges lärare camilla.djurberg@edu.gotland.se Jobbnummer
9989821