Lärare svenska åk 7-9 till Grundskolestöd
Enköpings kommun, Grundskolestöd / Grundskollärarjobb / Enköping Visa alla grundskollärarjobb i Enköping
2026-01-23
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun, Grundskolestöd i Enköping
Vill du arbeta i en verksamhet där du på riktigt gör skillnad för elever som behöver ett mindre sammanhang för att lyckas?
Är du en relationsskapande och flexibel lärare med hjärta för elever i behov av särskilt stöd? Då är det här tjänsten för dig.
Enheten består av flera delar som tillsammans ger brett och kvalificerat stöd:
* Lärandearena, erbjuder elevnära skolplatser i en central särskild undervisningsgrupp.
* Skolsociala teamet, erbjuder utredning och stöd i komplexa elevärenden.
* Skolteamet, följer upp skolgången för samhällsplacerade barn och ungdomar.
* Grundskoleteamet, ger operativt och strategiskt stöd F-9 på flera nivåer.
* Mottagningsenheten, kartlägger och följer upp nyanlända elevers lärande.
Tillsammans arbetar dessa delar för att alla elever i Enköping ska få förutsättningar att fullfölja sin utbildning och utvecklas positivt.Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Vi i den särskilda undervisningsgruppen arbetar med elever i årskurs 6-9 som behöver ett mindre sammanhang för att lyckas i skolan. Vi är ett engagerat team med stort hjärta och hög kompetens - tillsammans skapar vi trygghet, motivation och en meningsfull skoldag. Hos oss är undervisning, relationer, samarbete och kreativitet centrala delar i arbetet.
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Enheten är tredelad genom Lärandearena, Grundskoleteamet och Mottagningsenheten - där alla delar hänger samman.Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som lärare hos oss undervisar du primärt i Svenska för åk 7-9 samt i andra ämnen vid behov. Du anpassar undervisningen efter elevernas individuella behov och arbetar aktivt för att stärka deras motivation och skolnärvaro.
I uppdraget ingår att:
* Planera, genomföra och följa upp undervisning i Svenska
* Vid behov planera, genomföra och följa upp undervisa i andra ämnen.
* Anpassar din undervisning utifrån olika elevers och gruppers behov.
* Arbeta med elever som har NPF och anpassa bemötande, struktur och undervisning därefter
* Skapa en trygg, tilltalande, tillgänglig och inkluderande lärmiljö
* Använda både pedagogiska och sociala strategier för att stärka elevers välmående och lärande
* Samarbeta med kollegor med olika professioner, elevens hemskola och vårdnadshavare
* Aktivt bidra till verksamhetens utveckling i en dynamisk och lösningsfokuserad miljö
Här är lärarrollen bred du arbetar både pedagogiskt och relationellt med för att skapa vägar tillbaka till fungerande skolgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med behörighet i Svenska åk 79
* Kan undervisa i fler ämnen (bild och idrott är meriterande)
* Erfarenhet av att arbeta med elever med NPF
* Gärna har erfarenhet från liten undervisningsgrupp eller liknande sammanhang
* Ser värdet i att arbeta upplevelsebaserad och ämnesövergripande.
* Har kunskap och gärna erfarenhet av tillgängliga lärmiljöer.
* Är relationsskapande, lyhörd och trygg i möten med elever
* Är flexibel, lösningsorienterad och bekväm med att prova nya arbetssätt.
* Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
* Är trygg och stabil.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig:
* Ett engagerat och varmt arbetslag
* Nära samarbete med kollegor på Grundskolestöd
* Möjlighet att utvecklas i en verksamhet med helhetssyn och elevnära arbete
* En arbetsplats där kreativitet och individanpassning är en självklarhet
* Chansen att verkligen göra skillnad för elever som behöver det mest
Vill du bli en del av vårt team?
Tveka inte att söka hos oss får du chansen att påverka, utvecklas och bidra till att skapa en skola där alla elever kan lyckas.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun, Grundskolestöd Kontakt
Enhetschef grundskolestöd
Maria Pelle-Bäck maria.pelle-back@enkoping.se 0171-626260 Jobbnummer
9700219